Momento esilarante e divertente quello a cui hanno dato vita ieri durante la seconda ed ultima puntata di Da Grande il presentatore Alessandro Cattelan e l'ospite Sangiovanni. Dopo aver duettato con il cantante, alternando i successi degli anno 80/90 e le hit di Sangio, al momento del congedo Cattelan ha chiesto un applauso per il vicentino chiamandolo però Madame. La gaffe è stata poi ripetuta poiché Alessandro ha errato nuovamente il nome mentre Sangiovanni perplesso lasciava lo studio. Al popolo del web l'errore non è sfuggito, tanto che il conduttore ha richiamato il suo ospite e da lì è nato un siparietto divertentissimo, tanto che il dubbio resta: si è trattato di un vero errore o solo di un siparietto architettato ad arte?

Il duetto di Alessandro e Sangio

Ieri, domenica del 26 settembre è andata in onda la puntata finale dello show di Raiuno Da Grande. Ospite attesissimo era Sangiovanni, che dopo aver preso parte alla puntata di Amici 21 dove ha presentato il suo nuovo singolo Raggi Gamma, ha duettato con Cattelan. Insieme in un'auto, Alessandro ha iniziato a cantare la canzone Stella sai di Umberto Tozzi e immediatamente si è introdotto Sangio con la sua Lady. Si sono poi alternati, conduttore ed ospite con Il Mare di Zucchero, la nuova hit Raggi gamma, Nord Sud Ovest Est degli 83 e infine Malibù.

A proposito di quest'ultima canzone, la più ascoltata dell'estate appena trascorsa, Cattelan ha scherzato affermando di aver messo così tante volte la hit per le sue figlie mentre erano in auto che ormai conteggia le distanze tra un luogo ed un latro in base ai numeri di volte in cui deve rimettere la canzone.

Insomma, clima gioviale e divertimento l'hanno fatta da padrone, tanto che Alessandro ha chiesto perfino una foto al giovanissimo cantante. Il momento dedicato a Sangio è terminato con i saluti di Cattelan che però ha chiesto un applauso di congedo per Madame, grande amica del vicentino che con lui condivide anche la casa discografica.

Siparietto comico nella cucina della Clerici

Mentre Sangiovanni perplesso lasciava lo studio, il popolo del web ha sottolineato l'errore in tutti i modi. 'Mi hanno detto che è esploso Twitter. Non posso crederci di aver confuso i nomi, facciamo rientrare Sangiovanni', ha detto così Cattelan, ma forse il tutto era già organizzato a tavolino, visto che ne è nato un siparietto divertente e simpatico.

Per farsi perdonare, il presentatore ha portato il cantante nella cucina di Antonella Clerici per bere un bicchiere di vino.

Ma i due hanno preso la palla al balzo per fare i dispetti ad Antonella, come invertire il contenuto dei barattoli di zucchero e sale. Sangiovanni, più sereno, ha lasciato il palco ma mentre stava per andare la pubblicità, Antonella ha chiamato Alessandro, il quale ha prontamente dato al cantante la colpa dei dispettucci fatti. 'Cattelan lo ha fatto apposta perché Sangio e Madame sono amici, in ogni caso è un genio', ha concluso, stavolta soddisfatto, il popolo di Twitter.