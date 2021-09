Sta collezionando numeri da record Sangiovanni: all'attivo, a soli 18 anni, ha già ben 14 dischi di platino, di cui uno conquistato in Svizzera per la hit Malibù, e il prossimo 24 settembre uscirà il suo nuovo singolo dal titolo Raggi Gamma. Il cantante rivelazione di Amici 20 si è raccontato a cuore aperto in una intervista rilasciata a Il Messaggero: tra successo e gossip non è sempre facile gestire tutta la nuova situazione in cui si è trovato dopo la fine del talent. Ad oggi, però il momento che sta vivendo è stato definito da Sangio stesso come magico.

Il cantante: 'Sono un bersaglio facile per i leoni da tastiera'

"La gestione del successo non è facile. Quando ti esponi così tanto ricevi sì tanto amore, ma anche parecchio odio", ha dichiarato Sangiovanni aprendo la sua intervista con Il Messaggero. Il cantante giovanissimo sta realizzando il suo sogno cioè quello di condividere la sua arte con i fan, ma ha anche rivelato che dai social molto spesso provengono pesanti insulti, addirittura minacce di morte nei suoi confronti. "Per il tipo di visibilità che sto avendo, sono un bersaglio facile per i leoni da tastiera", ha proseguito il cantautore spiegandosi questa eccessiva cattiveria con il disagio di coloro che non hanno saputo realizzare i propri desideri, cosa che invece lui sta facendo.

E in effetti, Sangiovanni può dirsi soddisfatto della sua carriera che ha spiccato il volo: il suo disco, che verrà anticipato dal singolo in uscita il prossimo venerdì 24 settembre è praticamente chiuso. Ormai mancano le ultime decisioni sui pezzi da inserire ma il lavoro più grosso è stato fatto. In quanto alla sua possibile presenza a Sanremo, al momento Sangiovanni la esclude poiché non avrebbe il tempo di prepararsi psicologicamente ad un'esperienza del genere, ma d'altra parte ha anche aggiunto che potrebbe sempre cambiare idea.

Il rapporto con Giulia oggi

E se Amci gli ha regalato il successo, non si può non ricordare che tra i banchi della scuola più famosa d'Italia ha trovato anche l'amore, quello per Giulia Stable la vincitrice del talent. Ma Sangiovanni ha subito dichiarato durante l'intervista di essere infastidito dal gossip che circola intorno alla sua relazione.

La ballerina è impegnata su più fronti, infatti anche lei ha spiccato il volo dopo la fine del programma. "Ci vediamo poco" ha dichiarato circa la sua frequentazione con la danzatrice.

Occasione per rivedersi sarà però la sua presenza ad Amici 21 come ospite, dove Giulia ora è una professionista a tutti gli effetti. E a proposito di Maria De Filippi, Sangiovanni ha avuto per lei parole più che positive. "È una figura centrale, per me. Le faccio ascoltare le canzoni in anteprima e le chiedo consigli", confermando che la conduttrice resta nel cuore di tutti i suoi allievi.