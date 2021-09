Il Paradiso delle Signore 6 entra sempre più nel vivo e i retroscena riguardanti le trame delle prossime puntate che andranno in onda su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Riflettori puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti, che si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita sentimentale, dopo l'addio con la moglie Marta. Spazio anche alle vicende di Agnese, che farà i conti con la delusione che le verrà data dal marito Giuseppe.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: Vittorio ritrova l'amore

Nel dettaglio, da quanto apprende Blasting News da una fonte diretta, Vittorio Conti arriverà il momento di pensare nuovamente alla sua vita privata.

Dopo essersi dedicato "anima e corpo" al lavoro, Vittorio si lascerà andare anche dal punto di vista sentimentale e deciderà di "sciogliersi" e di aprire di nuovo le porte del suo cuore.

Stando a quanto apprende Blasting News, nel corso di questa sesta stagione della soap opera di grande successo in onda tutti i giorni su Rai 1, per Conti arriverà una nuova donna che gli farà battere il cuore.

Ma chi è questa donna che prenderà il posto di Marta? Al momento sono due le donne in pole position che potrebbero far breccia nel cuore di Conti.

Tra Tina e Vittorio nascerà il vero amore ne Il Paradiso 6?

Trattasi di Anna Imbriani e Tina Amato: entrambe sono rientrate in scena nel corso di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore ed entrambe "gravitano" nell'orbita che ruota intorno al proprietario del celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Tra le due, al momento, colei che sembra non aver lasciato indifferente Vittorio è Tina, al punto che Conti ha scelto di proporle anche di essere la protagonista della prima copertina della rivista del Paradiso.

Tra i due sboccerà davvero l'amore? Vittorio si renderà conto di essersi innamorato della giovane Amato? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera.

E poi ancora, i retroscena di questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore, vedranno protagonista anche Agnese la quale si ritroverà a fare i conti con una cocente ed inaspettata delusione che le verrà inflitta dal marito Giuseppe.

Agnese in forte crisi col marito: retroscena Il Paradiso 6

La donna, infatti, scoprirà tutta la verità in merito a quello che è accaduto durante il periodo in cui suo marito è stato in Germania.

Agnese, quindi, verrà a conoscenza del tradimento e dell'esistenza di una amante che tornerà a Milano per mettere in chiaro le cose e per far sì che Giuseppe si assuma i suoi doveri di padre.

Un duro colpo per Agnese, che resterà profondamente colpita e delusa: la donna, infatti, arriverà a mettere in discussione il suo matrimonio si ritroverà ad affrontare un periodo di grande crisi personale.

E poi ancora, nel corso di questa sesta stagione della soap opera in onda su Rai 1, ci sarà spazio anche per le novità sentimentali riguardanti la vita del commendatore Umberto Guarnieri.

Nuovo amore anche per Umberto Guarnieri ne Il Paradiso 6

I retroscena sulle prossime puntate de Il Paradiso 6, rivelano che anche per lui arriverà il momento di mettere un po' da parte il suo impegnativo lavoro e di tornare a credere nell'amore, dopo un lungo periodo trascorso da uomo single.

Chi sarà, in questo caso, la donna che tornerà a far battere il cuore al personaggio interpretato da Roberto Farnesi? Non si esclude che possa essere proprio la giovane Flora Ravasi, che ben presto verrà assunta come stilista del grande magazzino e andrà a soggiornare proprio a villa Guarnieri, ospite in casa di Umberto e della contessa Adelaide.