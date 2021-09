Sembra destinata a diventare una hit la nuova canzone di Sangiovanni dal titolo "Raggi gamma". Durante la registrazione della seconda puntata di Amici 21, il cantante vicentino ha portato sul palco del talent che lo ha fatto esplodere come artista il brano che anticipa l'uscita del nuovo album. A giudicare dal modo in cui il pubblico ha accolto la novità, pare proprio che il testo seguirà le orme delle fortunatissimi "Lady" e "Malibù". E dopo l'uscita di oggi, 24 settembre, sui social l'accoglienza è stata delle migliori.

La nuova canzone anticipa l'uscita del disco

Procede a vele spiegate la carriera musicale di Sangiovanni: l'artista, seppure giovanissimo, ha solo 18 anni, pare aver trovato la chiave gusta per comunicare con il suo pubblico, composto da persone di tutte le età. Il nuovo brano, dall'originale titolo "Raggi gamma", pare essere la perfetta prosecuzione dei precedenti brani che hanno composto il suo primo EP, premiato con un disco di platino. E di dischi di platino, in pochissimo tempo, Sangio ne ha conquistati già 14, di cui uno in Svizzera, ma ben presto il palmares potrebbe ampliarsi.

Infatti, da oggi, i fan dell'artista hanno potuto ascoltare per intero il pezzo che era stato preceduto nella giornata di ieri da un brevissimo spoiler e dalla presentazione ad Amici 21.

Il testo si inserisce nel panorama pop in cui l'artista si colloca perfettamente ed è senza dubbio coerente con il tipo di musica a cui finora il giovane diciottenne ha abituato i suoi sostenitori. In una recente intervista, Sangio ha confessato di aver scritto il pezzo già da molto tempo, addirittura appena uscito dalla scuola più famosa d'Italia, ma solo adesso ha deciso di renderlo noto.

Anche se c'è da sottolineare che Giulia Stabile conosceva già a memoria il brano, coma racconta il pubblico che ha assistito alla sua esibizione alla registrazione della seconda puntata della nuova stagione del talent. La ballerina l'ha cantata per intero mentre si esibiva il suo fidanzato.

Sangiovanni come 'un ragazzino alla prima cotta'

Qualche tempo fa, stanco dei gossip, Sangiovanni aveva detto ai suoi fan che se volevano sapere qualcosa sulla sua storia d'more con Giulia dovevano solo seguire la loro arte che racconta inevitabilmente di loro. Ed in effetti, "Raggi gamma" racconta di un amore che è capace di fermare le onde e che in un certo qual modo riesce a ristabilire le leggi dell'universo, riportando 'le mezze stagioni'. 'Mi sento un ragazzino alla prima cotta', canta Sangiovanni che gioca con le parole per parlare di sentimento profondo.

'No no, non è la mia prima volta, ma sei la mia prima volta, perché non ho conosciuto qualcuno comе te', continua Sangiovanni che parla di amore in modo semplice regalando ancora una volta al suo pubblico una canzone che risulta dal primo ascolto già piacevole e familiare.

E le fan sui social sono certe: è questa la canzone da cantare durante i primi giorni d'autunno e non solo. Il videoclip ufficiale uscirà il prossimo lunedì e già i primi frame hanno fatto esultare di gioia i sostenitori del cantante.