Daniele Interrante ha rotto il silenzio. Dopo le insinuazioni di Alessandro Rosica, l’ex tronista di Uomini e donne è intervenuto sulla vicenda. L’esperto di Gossip ha accusato il 40enne di avere intrapreso una storia con l’attuale compagna quando era ancora minorenne. Interrante ha fatto sapere di non essere riuscito a non rispondere a tali accuse.

La versione dell’esperto

Nei giorni scorsi, Alessandro Rosica aveva attaccato duramente Daniele Interrante. L’esperto di gossip, aveva sostenuto che l’ex tronista avesse ufficializzato solamente ora la storia con Margherita perché all’epoca la ragazza era minorenne.

Inoltre, l’esperto aveva dichiarato che il suocero di Interrante fosse anagraficamente più piccolo di lui. Sulla vicenda era intervenuta l’ex moglie di Interrante. Guendalina Canessa aveva spezzato una lancia a favore dell’ex marito. Nel dettaglio, la showgirl ha spiegato che nessuno si deve permettere di fare un’accusa così infamante soprattutto se di mezzo c’è un minore. Anche l’attuale compagna dell’ex tronista ha difeso Daniele a spada tratta.

Lo sfogo dell’ex tronista

Stanco delle insinuazioni di Rosica, Daniele Interrante ha deciso di intervenire. Il diretto interessato non avendo alcun profilo social, ha utilizzato quello dell’ex moglie Guendalina. Il 40enne ha precisato che tutti gli hanno consigliato di non rispondere, ma viste le pesanti accuse non ha potuto fare a meno.

Inoltre, l’ex tronista ha rivelato di avere deciso di replicare quando ha visto l’esperto di gossip dare giudizi taglienti sugli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip.

Sulla base di quanto dichiarato, Daniele ha affermato: “Ti ho querelato”. Il diretto interessato ha fatto sapere che non permette a nessuno di fare accuse simili anche perché ha una figlia minore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sulla vicenda del suocero più piccolo, il 40enne ha precisato: “Mio suocero ha 58 anni”.

‘Hai attaccato Margherita’

Nel prosieguo dello sfogo, Daniele Interrante ha fatto sapere che non ne può più di leggere i giudizi di Rosica. Poi, ha difeso la sua compagna: “Hai attaccato Margherita perché non rispondeva a quello che ti volevi sentire dire”.

Il 40enne ha sottolineato che Margherita non appartiene al mondo dello spettacolo. Al contrario, la sua risposta è stata consona essendo una persona che studia psicologia. Come un fiume in piena, l’ex tronista ha fatto sapere che in passato una delle segnalazioni di Rosica è stata oggetto di discussione nel programma Le Iene per il caso legato al regista Fausto Brizzi. Infine, Daniele Interrante ha ribadito di avere agito per vie legali contro le fake news divulgate dall’esperto di gossip.