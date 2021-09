Camino Pasamar (Aria Bedmar), una delle protagoniste della soap opera iberica Una vita, dopo essere rimasta vedova del marito Ildefonso Cortes (Cisco Lara) avrà una nuova preoccupazione. La figlia di Felicia (Susana Soleto) non sarà felice neanche il giorno del suo compleanno, poiché oltre a essere ancora depressa per la morte del marchesino non farà altro che chiedersi dove sia potuta finire la donna che ama Maite Zaldua, di cui non si avrà alcuna notizia poiché scomparirà senza alcun preavviso.

Una vita, spoiler: Anabel fa venire alla luce lo scottante segreto di Ildefonso

Gli spoiler sulle puntate dell’amato sceneggiato che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, svelano che Anabel (Olga Haenke) causerà dei problemi nella famiglia Pasamar, svelando uno scottante segreto nel corso della festa in cui suo padre Marcos renderà ufficiale la sua storia d’amore con Felicia. La giovane Bacigalupe farà sapere a tutti gli invitati che Ildefonso è diventato impotente a causa di un incidente avvenuto in guerra: agendo in questo modo, la new entry farà venire alla luce una confidenza che le aveva fatto Camino.

Le parole pronunciate da Anabel faranno parecchio rumore, e Ildefonso durante un confronto con la moglie le manifesterà la sua delusione per il fatto di aver spifferato il suo dramma.

Camino furiosa con la madre Felicia, Maite scompare nel nulla

La situazione si complicherà ulteriormente, nell’istante in cui Cortes farà anche i conti con l'ira di suo nonno: dopo un acceso litigio il marchesino farà perdere le sue tracce facendo entrare in crisi Camino. Quest’ultima visibilmente turbata, non perderà tempo per denunciare alle forze dell’ordine la sparizione di suo marito.

Purtroppo la giovane Pasamar non riuscirà a evitare il peggio, poiché Ildefonso verrà ritrovato senza vita. Parecchio disperata Camino si sfogherà scagliandosi contro la madre Felicia, rinfacciandole il fatto di averla fatta allontanare da Maite per farle sposare un uomo che non amava.

Non passerà molto tempo per vedere Camino in pensiero per la pittrice, che all’improvviso sparirà nel nulla.

In particolare la giovane Pasamar si domanderà per quale motivo l’artista parigina abbia smesso di rispondere alle sue missive: a rassicurare Camino ancora una volta ci penserà la sua nuova amica Anabel organizzandole un party per il suo compleanno. Purtroppo la vedova di Ildefonso sempre più affranta si rifiuterà di festeggiare, senza sospettare minimamente di essere in procinto di ricevere una sorpresa in grado di farle tornare il sorriso.