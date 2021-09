All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continuano a tenere banco le vicende di Katia Ricciarelli, tra le concorrenti più discusse di questo inizio stagione del reality show. La celebre cantante lirica continua ad essere al centro dell'attenzione, complice anche le sue uscite di cattivo gusto e recentemente anche un duro rimprovero nei confronti di Francesca Cipriani, che ha scatenato accese polemiche sui social.

Katia Ricciarelli rimprovera Francesca Cipriani al GF Vip 6

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli questa mattina ha avuto un atteggiamento molto duro nei confronti della giunonica Francesca Cipriani, rea di essersi seduta a tavola in netto ritardo rispetto al previsto.

La cantante, nel momento in cui Francesca è arrivata a pranzo quando ormai la maggior parte dei concorrenti avevano già smesso di mangiare, è stata "interrogata" da Katia, la quale ha chiesto spiegazioni sul motivo del suo ritardo.

A quel punto, Cipriani ha provato a giustificarsi dicendo di aver fatto tardi perché stava finendo di farsi le tracce ai capelli e non si era resa conto del fatto che fosse già ora di sedersi a tavola per il pranzo.

"Se vedevi tutti a tavola c'era un senso", ha prontamente risposto Katia che ha così rimproverato e bacchettato Cipriani, visibilmente dispiaciuta per questo ritardo.

Francesca Cipriani chiede scusa

"Ho finito di farle, ho chiesto scusa. Lo so, non è educato", ha replicato Francesca mentre Tommaso Eletti per smorzare un po' i toni della discussione, ha chiosato facendo presente a Cipriani che l'avrebbero perdonata lo stesso.

Sta di fatto che l'atteggiamento di Katia nei confronti di Francesca non è passato affatto inosservato ai telespettatori social del reality show di Canale 5. In molti, infatti, hanno sottolineato il fatto che Ricciarelli sarebbe un po' troppo autoritaria nei confronti degli altri concorrenti.

"Qualcosa mi dice che domani Ricciarelli è in nomination", ha scritto un utente sui social in riferimento al fatto che in questi giorni, Katia ha avuto diversi "momento no" nella casa e potrebbe non essere amatissima dal resto del gruppo.

La furia dei fan del GF Vip contro Katia

"Ma si facesse una risata, mamma mia che pesantezza", ha scritto ancora un altro fan del GF Vip puntando il dito contro l'eccessiva severità di Ricciarelli nei confronti di Francesca.

"Fa la madre badessa, è pesante", ha scritto ancora un altro utente social del reality show che non ha gradito l'atteggiamento dell'ex moglie di Pippo Baudo.

Cosa succederà a questo punto? Venerdì 17 settembre Katia finirà davvero in nomination? Lo scopriremo nel corso della seconda puntata del reality.