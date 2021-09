Dayane Mello è finita al centro del Gossip per via di alcune presunte molestie che sarebbero avvenute nel reality brasiliano La Fazenda. Gabriele Parpiglia, nella giornata di martedì 21 settembre, ha commentato la vicenda sul suo profilo Instagram, affermando che ci sarebbero cose non chiare su quanto accaduto e ha rivelato che l'emittente televisiva che trasmette il programma, opererebbe tagli e censure alle scene da mandare in onda.

Dayane Mello avrebbe subito molestie a La Fazenda

Dayane Mello sta intraprendendo una nuova sfida professionale in Brasile, partecipando come concorrente nel reality La Fazenda.

Purtroppo, però, il suo nome è finito al centro dell'attenzione mediatica, per via di un episodio spiacevole avvenuto ai suoi danni qualche giorno fa. La protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, avrebbe subito molestie da parte di Nego do Borel, che avrebbe provato a baciarla, venendo rifiutato dalla modella. La vicenda, al momento, avrebbe ancora dei punti oscuri, al punto che, Gabriele Parpiglia, ha avvertito sul suo profilo social di essere intenzionato a fare luce sulla vicenda.

Gabriele Parpiglia prova a fare luce su quanto accaduto a Dayane Mello

Gabriele Parpiglia ha condiviso due storie Instagram, nelle quali ha fornito alcune dichiarazioni in merito a quanto successo alla modella brasiliana.

Il giornalista ha dichiarato: ''Nella vicenda legata a Dayane Mello troppe cose non tornano''. L'autore televisivo ha proseguito, rivelando: ''Anche le posizioni del fratello sono 'strane'. La figura di questo Nego idem (pare abbia agganci particolari). E la rete pare sia un'emittente con declinazioni religiose''. Inoltre, Parpiglia ha informato i suoi follower che l'emittente televisiva brasiliana opererebbe alcuni tagli e censurerebbe alcune scene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gabriele ha affermato, inoltre, che se fosse accaduta una cosa del genere a sua sorella, avrebbe sfondato qualsiasi porta del reality.

Quello che potrebbe accadere a Dayane Mello: l'opinione di Gabriele Parpiglia

Gabriele Parpiglia si è augurato che Dayane Mello venga messa nelle condizioni di decidere cosa fare, scegliendo se abbandonare il reality, restare a La Fazenda o fare denuncia per quanto le è accaduto.

Il giornalista ha infine affermato: ''Per far smuovere la notizia però serve molto rumore. Devo raccogliere per bene le idee. Ci sono troppi punti interrogativi... dentro La Fazenda''. Non resta pertanto che attendere ulteriori aggiornamenti, per scoprire come proseguirà il percorso di Dayane all'interno del reality brasiliano e cosa deciderà di fare la modella brasiliana.