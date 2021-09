Sono passate settimane dall'aggressione di Susanna in Un posto al sole. Nelle prossime puntate si entrerà nel vivo delle indagini per comprendere chi possa aver ridotto la giovane Picardi in fin di vita. Attualmente Renato sembra essere il maggiore sospettato, a causa di alcuni indizi e bugie raccontate agli inquirenti da lui stesso. Indizi a parte, Poggi senior è tutt'altro che colpevole. Il pubblico di Upas conosce questo personaggio, e sa bene che, per quanto possa essere petulante, non sarebbe capace di fare del male a nessuno. A questo punto Franco ha deciso di intervenire per tirare via suo suocero dai guai.

L'intento di Boschi sembra essere quello di svolgere delle indagini personali per trovare il vero colpevole e sollevare Renato dai sospetti.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas svelano che Niko deciderà di dare una mano a suo cognato. I due dirotteranno le indagini verso una pista completamente diversa. I loro sospetti cadranno ben presto su Mauro Buonocore, il nuovo compagno di Adele, che a quanto pare non godeva della stima di Susanna. Nel frattempo Manlio farà una rivelazione a Giulia che potrebbe cambiare le carte in tavola. Giunge conferma che l'aggressore sia già stato mostrato al pubblico, dunque per risolvere il caso, gli autori non faranno subentrare nessuna new entry. Allora chi potrebbe essere il fantomatico aggressore?

Upas, nelle prossime puntate Manlio farà una rivelazione importante

L'aggressione a Susanna Picardi è indubbiamente uno dei gialli meglio costruiti dagli autori di Un posto al sole. Nelle puntate attuali, il principale indiziato sembra essere Renato, tanto che l'uomo ha dovuto richiedere l'aiuto dell'avvocato Beatrice Lucenti.

Il dottor Poggi ha raccontato qualche bugia alla polizia, e difatti aveva un motivo per avercela con Susanna.

Lo spettatore di Upas sa però che Renato è un personaggio completamente positivo, nonostante qualche difetto caratteriale. Dunque escluso del tutto che possa essere stato Poggi senior, bisognerà formulare altre ipotesi.

Stando alle anticipazioni Manlio, durante un incontro in carcere, dirà a Giulia che si era fatto vivo qualcuno del passato di Susanna.

Il colpevole potrebbe essere Pasquale, l'ex fidanzato

La rivelazione del colonello Picardi farebbe pensare a Pasquale, l'ex di Susanna. Del resto è stato preannunciato che il colpevole è già stato mostrato agli spettatori. Tale opzione resta possibile, ma verrebbe da aspettarsi un personaggio visto in scena più di recente. Del passato della giovane Picardi tuttavia si sa ben poco, e tornando al presente verrebbe da pensare a Mauro come possibile colpevole. Buonocore sembra avere il "physique du role" dell'assassino, inoltre ha anche un movente.

Altri probabili sospettati, tra questi il collega

Tra i possibili aggressori, non si possono non tenere in considerazione questi due personaggi. Intanto Massimo, il collega del brindisi: l'ispettore Torre ha interrogato questo ragazzo, ma l'ha mandato via in modo piuttosto frettoloso. Dal momento dell'interrogatorio non è più comparso in scena e di lui si sa davvero poco. Il movente di certo non gli manca. Difatti il giovane poteva essere innamorato di Susanna e lei invece lo aveva rifiutato perché intenzionata a tornare con Niko.

Inoltre Mattia, il rider del Vulcano: sembrerebbe il classico bravo ragazzo, ma a volte proprio i personaggi apparentemente buoni nascondono qualcosa di inquietante.

Tra l'altro Mattia è comparso ripetute volte in scena senza nessuna collegamento con le vicende narrative di Upas. Il movente potrebbe essere legato a motivi passionali. Il ragazzo conosceva Susanna e in preda a un momento di furia avrebbe potuto aggredirla.