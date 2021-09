Dayana Mello vittima di molestie nel Reality Show brasiliano La Fazenda? È questa l'ultima clamorosa notizia che riguarda la modella brasiliana, protagonista indiscussa lo scorso anno del nostro Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. A pochi giorni dall'inizio del reality show, Dayane ha confermato di essere uno dei volti di punta del programma anche se, nel corso delle ultime ore, si è verificato un episodio a dir poco increscioso che ha scatenato una vera rivolta social dei fan italiani e brasiliani della modella.

La Fazenda, Dayane Mello vittima di molestie?

Nel dettaglio, durante una serata all'insegna della leggerezza all'interno de La Fazenda e con qualche bicchiere di vino di troppo, la modella si è ritrovata a fare i conti con le avances serrate da parte del cantante Nego Do Borel, che ha cercato in tutti i modi di approcciarsi con Mello.

La reazione di Dayane, però, non è stata delle migliori e come dimostrano i video stessi del reality show brasiliano, la modella ha cercato in tutti i modi di allontanarlo.

Insomma quelle di Nego Do Borel sono apparse delle vere e proprie molestie nei confronti di Dayane, che ha cercato in tutti i modi di tenerlo a debita distanza, spostandogli le mani e facendo in modo che non si avvicinasse a lei più del dovuto.

Nego do Borel tentou beijar Dayane, que se esquivou e retirou a mão do cantor que estava sob ela.



EU VOU COMETER UM CRIME DE ÓDIO #AFazenda13 pic.twitter.com/opYCmzp7Wn — Central Dayline 🍎 (@centraldayline) September 18, 2021

I fan di Dayane indignati sul web

Il cantante, però, non si è arreso e fino alla fine ha cercato in tutti i modi di riuscire ad avere un approccio con la modella, nonostante il chiaro rifiuto.

Sta di fatto che, nel momento in cui Nego Do Borel si è reso conto del fatto che Dayane lo stesse rifiutando categoricamente, ha perso le staffe ed il controllo della situazione.

Il cantante, infatti, ha scaraventato un secchio contro il muro, rendendosi così protagonista di una reazione a dir poco violenta e inaspettata che ha scatenato indignazione e polemiche sul web.

Nego do Borel está revoltado com a produção e está jogando itens da baía na parede. A câmera está em lopping e só ouvimos gritos. #Afazenda13 pic.twitter.com/7AM6q8cUUU — Central Dayline 🍎 (@centraldayline) September 18, 2021

Dayane Mello rifiuta il cantante a La Fazenda

In moltissimi, infatti, hanno criticato e puntato il dito contro l'atteggiamento del cantante, accusato di molestie all'interno del reality show brasiliano, che continua ad ottenere grandi ascolti in televisione.

Ecco allora che sia i fan brasiliani che quelli italiani della showgirl Dayane Mello, si sono uniti contro il cantante e stanno chiedendo a gran voce che la produzione prenda dei seri provvedimenti nei confronti del cantante.

La richiesta che va per la maggiore, è quella di procedere subito con la squalifica del cantante che ha avuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti della modella, protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip dove tenne banco per la sua amicizia speciale con Rosalinda Cannavò.