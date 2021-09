Le molestie subite da Dayane Mello al Reality Show brasiliano La Fazenda continuano a essere al centro del clamore mediatico. A Casa Chi, Rosalinda Cannavò ha rinnovato il sostegno all'amica. Inoltre, ha espresso una critica alla redazione del programma. A detta della 28enne, gli autori non starebbero aiutando la modella amazzone. Inoltre, Cannavò ha lanciato un appello al fratello di Dayane.

Le parole di Rosalinda

Nella notte tra sabato e domenica 19 settembre, un concorrente de la Fazenda ha cercato di approfittare di Dayane Mello. Sebbene la modella abbia respinto ripetutamente le avances del compagno d'avventura, quest'ultimo ha continuato a importunarla.

Nel nuovo appuntamento con Casa Chi, Rosalinda Cannavò è tornata a parlare dell'episodio accaduto a Dayane Mello. La 28enne siciliana, dopo avere rinnovato il suo sostegno, ha ammesso di essere rimasta destabilizzata per scene viste al reality show brasiliano. Cannavò non ha utilizzato mezzi termini: "Si tratta di una molestia a tutti gli effetti". Durante la chiacchierata con i giornalisti del settimanale Chi, l'ex gieffina ha puntato il dito contro gli autori de La Fazenda: "La produzione non la sta aiutando in questo momento". Rosalinda ha spiegato che Dayane ha cercato più volte di contattare la redazione per parlare dell'accaduto, ma non ha mai ricevuto una risposta. A detta della bella messinese, la modella in questo momento sta soffrendo molto perché crede che sia stata lei a provocare il compagno d'avventura.

A detta dell'ex gieffina, non può passare questo messaggio sul piccolo schermo. Per questo motivo, in Italia e in Brasile i sostenitori di Mello si stanno mobilitando.

L'appello a Juliano Mello

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò non è terminato. La diretta interessata si è detta delusa anche dalla mancata presa di posizione da parte di Juliano Mello.

Secondo la 28enne, il fratello di Dayane si è solamente limitato a convincere la 32enne a continuare il gioco. Rosalinda si è detta consapevole che a La Fazenda è stato messo in palio un ricco montepremi per il vincitore, ma a volte bisognerebbe andare oltre i soldi.

Per Cannavò, un episodio simile non può passare inosservato.

Per questo motivo, la conduttrice di Casa Chi si è sentita in dovere di lanciare un appello a Juliano Mello: "Dovrebbe imporsi affinché si faccia qualcosa di concreto". Secondo la 28enne, in alcuni casi gli uomini non si rendono conto di quello che accade a una donna. Infine, Rosalinda Cannavò ha rivolto un pensiero anche alla figlia di Dayane che è costretta a vedere la sua mamma in difficoltà: "Non è bello che una figlia veda cosa sta succedendo".