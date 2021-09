È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nelle scorse ore, Milly Carlucci ha rivelato il cast in anteprima e tra questi figura anche il nome di Marco Castoldi in arte Morgan. Stando ad alcune indiscrezioni, però, la presenza del cantante potrebbe saltare per una serie di divergenze con la redazione sorte all'ultimo minuto.

L'accaduto

Il dance show di Rai1 dovrebbe accendere i riflettori da sabato 16 ottobre. Tra i concorrenti è stato ufficializzato il nome di Morgan, ma in queste ore è emersa un'indiscrezione. A quanto pare, il cantante lombardo potrebbe non prendere parte all'edizione numero 16 di Ballando con le Stelle.

Il motivo? Gli addetti ai lavori stanno parlando di una serie di divergenze sul contratto del cantante.

Al momento si tratta solamente di supposizioni, in quanto né l'artista lombardo né Milly Carlucci sono intervenuti sul gossip.

Tutti i concorrenti

Quest'anno il dance show di Rai1 ha un cast "stellare". Per quanto riguarda il parterre femminile, scenderà in pista: Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Mietta, Bianca Gascoigne e Arisa: la cantante di "Sincerità" ha detto addio ad Amici di Maria de Filippi per mettersi in gioco sulla pista del Foro Italico. Per quanto riguarda i concorrenti maschili è confermata la partecipazione del rugbista Alvise Rigo, Fabio Galante, Federico Fashion Style, Memo Remigi, Al Bano - il cantante pugliese ha già calcato la pista di Ballando come "ballerino per una notte" - Andrea Iannone e il fisico Valerio Rossi Albertini.

Tra i nomi ufficializzati c'è anche quello di Marco Castoldi, ma viste le notizie dell'ultimo momento non è data così scontata la partecipazione di Morgan. Per quanto riguarda l'assegnazione dei maestri professionisti, al momento non è trapelata alcuna indiscrezione.

Todaro e Kinnunen assenti

Per quanto riguarda il cast dei ballerini professionisti, Ballando con le Stelle dovrà fare a meno di Raimondo Todaro e Veera Kinnunen.

Il primo ha deciso di lasciare il dance show condotto da Milly Carlucci per vestire i panni di professore ad Amici. La ballerina svedese invece, è in dolce attesa. Al contrario, nel cast tornerà Alessandra Tripoli: quest'ultima lo scorso anno è stata ferma perché diventata mamma.

Inoltre, l'edizione numero 16 sarà l'ultima con Simone Di Pasquale in pista: il ballerino romano ha annunciato l'addio da "maestro professionista".

Tuttavia, in un'intervista ha riferito che continuerà a lavorare con Milly Carlucci. Dalla prima edizione hanno salutato il programma anche Natalia Titova - protagonista di una stagione ad Amici - e Samantha Togni che ha intrapreso la carriera di conduttrice. Il quartetto di giurati invece, è confermato.