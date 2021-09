L'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha annunciato da qualche giorno un post per il giorno 2 settembre con il quale dovrebbe dare uno scoop sull'attrice turca Demet Ozdemir. Varie sono state le ipotesi dei suoi follower, ma ad un giorno di distanza, Rosica ha pubblicato un post parlando di "Fake love" tra lei e il suo presunto fidanzato, il cantante turco Oguzhan Koc.

L'ipotesi di Rosica sul finto fidanzamento di Demet

Alessandro Rosica ha pubblicato una foto di Demet Ozdemir con il fidanzato Oguzhan, preannunciando un post contenente uno scoop sull'attrice turca protagonista di DayDreamer.

Varie sono state le ipotesi dei suoi follower, tra le quali una gravidanza dell'interprete di Sanem. Addirittura c'è stato chi ha ipotizzato una premiazione di Demet al festival di Venezia in presenza dell'ex collega Can Yaman o una relazione con quest'ultimo. Il 1° settembre, Rosica ha preannunciato di cosa tratterà il post del giorno dopo: "Oguzhan Gate, Fake love". Dunque, a detta dell'esperto social di gossip, la storia d'amore tra Demet e il presunto fidanzato sarebbe falsa. Attendiamo il 2 settembre per ulteriori approfondimenti sulla questione.

Le similitudini con Can e Diletta

Le rispettive relazioni di Can Yaman e Demet Ozdemir sono iniziate a pochi giorni distanza l'una dall'altra. La storia tra Can e Diletta Leotta sarebbe terminata già da qualche, tempo.

Anche quella relazione ha suscitato varie polemiche, anche da parte dello stesso Rosica che, anche in quel caso aveva preannunciato la fine del rapporto sostenendo che non ci fosse mai stato amore. Una conferma della fine della storia tra l'attore turco e la giornalista italiana non è mai arrivata, ma appare palese: i due hanno trascorso le vacanze separati e non avrebbero mostrato segni di riavvicinamento al rientro.

Le novità lavorative di Demet e Can

Tralasciando la loro vita privata, la carriera di Ozdemir e Yaman sembrerebbe andare a gonfie vele e potrebbe nuovamente incrociarsi.

Attualmente, Demet è impegnata con le riprese della serie tv Netflix "Tattiche d'amore", mentre Yaman dovrebbe iniziare a breve le riprese di "Viola come il mare", al fianco di Francesca Chillemi.

Nel 2022, inoltre, dovrebbe iniziare le registrazioni del remake di Sandokan, la cui coprotagonista risulterebbe ancora sconosciuta, nonostante voci di qualche mese fa avrebbero fatto riferimento ad Alessandra Mastronardi.

Non è arrivata nessuna conferma né smentita riguardo la nuova presunta serie della Gold Production che vedrebbe nuovamente protagonisti insieme Can e Demet: i fan sperano di rivedere uno accanto all'altra, almeno sul set, i due attori che hanno fatto sognare nei panni di Divit e Sanem.