Can Yaman e Demet Ozdemir, la coppia di attori della soap opera "DayDreamer - Le ali del sogno", finisce nel mirino dell'esperto di Gossip Alessandro Rosica. I due secondo Rosica seguirebbero degli accordi legati alle loro relazioni sentimentale. In particolar modo Can Yaman avrebbe finto durante la sua relazione con Diletta Leotta, mentre Demet starebbe fingendo nella sua relazione con Oguzhan Koc.

Il retroscena su Can Yaman e Demet Ozdemir

Nel dettaglio, Rosica è tornato a parlare della coppia d'oro della soap opera DayDreamer, svelando che in entrambi i casi sia la relazione tra Can e Diletta sia quella attualmente in corso tra Demet e Oguzhan, sarebbero finte.

"Storia fake per accordi, progetti e visibilità maggiore. Creata ad hoc dai manager", ha scritto Rosica sui social aggiungendo che in entrambi i casi avrebbero seguito la stessa strategia.

"Proprio come Can e Diletta", ha proseguito ancora Rosica, il quale fin dal primo momento aveva mosso dei dubbi nei confronti della relazione che vede protagonista l'attore turco e la conduttrice sportiva siciliana.

L'esperto di gossip Rosica 'smaschera' le relazioni di Can e Demet

Sempre secondo Rosica, però, ci sarebbe una sola differenza nei rapporti di questi due coppie. L'esperto di gossip social, infatti, ha rivelato che mentre Can e Diletta avrebbero avuto dei rapporti intimi durante la loro relazione, la stessa cosa non accadrebbe tra Demet Ozdemir e il cantante Oguzhan.

Si tratta di una rivelazione che non è passata inosservata tra i fan della coppia di attori turchi che in questi anni ha saputo conquistare anche il pubblico italiano, al punto che in moltissimi vorrebbero rivederli al più presto protagonisti di una nuova serie televisiva, magari anche italiana.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Demet o Can romperanno il silenzio dopo questi retroscena di Rosica sul loro conto, l'attore turco in queste ore ha postato una foto che lo ritrae al fianco di altri due attori della fiction italiana.

La cena tra Can Yaman, Luca Argentero e Raoul Bova

Can Yaman, proprio ieri sera, è stato a cena in compagnia di Luca Argentero e Raoul Bova, che come lui sono stati arruolati dalla casa di produzione Lux Vide, per nuove fiction destinate alla prima serata Rai e Mediaset.

In particolar modo, Yaman debutterà nel cast della serie televisiva "Viola come il mare", che andrà in onda nel corso del 2022 in prime time su Canale 5 e al suo fianco ci sarà l'ex Miss Italia, Francesca Chillemi.

Luca Argentero, invece, è impegnato sul set di Doc - Nelle tue mani 2 e poi nel 2022 lavorerà con Can per le riprese del remake di Sandokan, mentre Bova presto debutterà nel cast di Don Matteo 13.