L'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha rivelato qualche giorno fa che la storia d'amore tra l'attrice Demet Ozdemir e il cantante turco Oguzhan Koc sarebbe falsa: ha promesso di rivelare tra qualche giorno qualche dettaglio in più basato su una fonte vicina alla protagonista di DayDreamer. Nel frattempo, ha dichiarato di essere stato bloccato dal cantante, a cui ha rivolto qualche storia instagram sia in inglese che in italiano: 'Perché, se la storia è vera e la ama, mi ha bloccato? Inizia a preoccuparsi?'.

Il presunto fidanzato di Ozdemir avrebbe bloccato Rosica

Nelle sue instagram stories, Alessandro Rosica si è rivolto in inglese a Oghuzan Koc, per poi tradurre il tutto anche in italiano. Queste le parole dell'esperto di gossip: "Spero che questo in inglese glielo mandino, spero che lui conosca almeno l'inglese. Ho detto al signor Oguzhan come mai mi ha bloccato? Io non ho mai parlato male di lui, non l'ho mai offeso. Che cosa succede? Inizia a preoccuparsi? Perché ha paura?". Ha poi proseguito: "Oguzhan, se tu ami veramente Demet, se la tua storia con Demet è vera, che cosa ti porta dalla Turchia a bloccare una pagina italiana come Alessandro Rosica. Ovviamente, tu sai bene chi sono io, quello che ha smontato il circo alternativo da me soprannominato 'YamanGate', tu sai cosa posso riuscire a fare.

In bocca al lupo". Rosica ha terminato le sue Instagram stories, annunciando: "Ovviamente, adesso aspettiamoci qualche mossa che spiazzerà un po' tutti. Perché loro non staranno in silenzio, soprattutto adesso che ho iniziato veramente a smontare il circo, divertiamoci".

'Oguzhangate': la storia d'amore di Demet sarebbe finta

Rosica ha annunciato, qualche giorno fa, che la storia tra l'attrice protagonista di Day Dreamer e il cantante turco sarebbe finta. Ha promesso di fornire una seconda parte della storia la prossima settimana: ci sarebbe "un punto fondamentale, un dettaglio pesantissimo che Demet avrebbe confessato ad una persona a lei vicina".

Inoltre, il cantante avrebbe postato una storia con un cuore bianco a metà che è simbolo di amicizia: dunque, per Rosica, sarebbe un altro segno evidente che i due siano solo amici e non stiano realmente insieme.

'YamanGate': la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta

Secondo lo stesso Rosica, anche la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe stata montata a tavolino per qualche motivo. Lo avrebbe rivelato già qualche mese prima della rottura tra l'attore turco e la giornalista sportiva italiana. Pur non essendoci stata una conferma ufficiale da parte di nessuno dei due, di fatto Yaman e Leotta non appaiono più insieme, dunque la storia sembrerebbe chiusa. Restano dei dubbi di alcuni paparazzi sul fatto che sia mai realmente iniziata.