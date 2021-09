A pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Uomini e donne, Gemma Galgani ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul suo futuro in televisione. La torinese ci ha tenuto a smentire categoricamente le voci che sono circolate durante l'estate sul suo conto: la dama non ha intenzione di abbandonare il Trono Over finché non troverà la persona giusta. In merito ai continui battibecchi con Tina, invece, la 71enne ha detto che non ne capisce il motivo ma anche è consapevole che lei e l'opinionista non saranno mai amiche.

Il chiarimento della 'regina' di Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne dovrà farsene una ragione: Gemma sarà ancora a lungo al centro delle dinamiche del programma, almeno finché non incontrerà il principe azzurro che insegue da circa 12 anni. A fare chiarezza sul Gossip che è circolato nei mesi scorsi sul suo futuro in tv, è stata la stessa Galgani in un'intervista che ha rilasciato a ridosso dell'esordio della stagione 2021/2022 del dating-show di Maria De Filippi.

Quando le è stato chiesto quanto ci sia di vero dietro al rumor sul suo imminente addio al programma di Canale 5, la dama ha risposto: "Non ho mai pensato di lasciare. Io voglio trovare l'amore. Solo allora potrò andarmene serena".

La 71enne, dunque, ha fatto sapere che resterà nel parterre del Trono Over fino a quando non si imbatterà nell'amore vero, quello che la spingerà ad abbandonare la sedia rossa che occupa da tantissimo tempo.

Il rapporto con l'opinionista di Uomini e Donne

"Nel momento in cui troverò la persona giusta, potrò andare via", ha ribadito Gemma nell'intervista che i siti di gossip stanno riportando mercoledì 8 settembre.

A meno di una settimana di distanza dal debutto delle nuove puntate di Uomini e Donne, Galgani ha anche ricordato le belle storie d'amore che ha vissuto davanti alle telecamere, quelle con due cavalieri che le sono rimasti nel cuore nonostante tutto.

"Sono stata innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e di Marco Firpo. Relazioni meravigliose che purtroppo sono finite", ha fatto sapere la protagonista del dating-show.

Quando le è stato chiesto come mai lei e Tina non riescono a trovare un punto d'incontro dopo anni di convivenza nello stesso studio, la torinese ha risposto: "Non capisco il motivo del suo astio, ma non credo che ci sarà mai una pace".

Attesa per il ritorno di Uomini e Donne dopo l'estate

Gemma ha smentito il suo addio al Trono Over, quindi sarà ancora una volta lei la protagonista assoluta dell'edizione che debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre. Fino ad oggi, sono state registrate sei puntate della nuova stagione, e tutte sono cominciate nel segno di Galgani e dei suoi battibecchi con Tina Cipollari.

Ultimamente, ad esempio, la dama ha accusato l'opinionista di farle terra bruciata intorno: da quando il cast si è ritrovato agli Elios per le nuove riprese, la 71enne non ha ancora intrapreso nessuna conoscenza.

La protagonista del dating-show, infatti, si è lamentata parecchio del fatto che i suoi corteggiatori sono zero attualmente. Non sono ancora serviti a nulla, dunque, i ritocchini che Gemma ha fatto al seno e alle labbra durante la pausa estiva.

La collega di Gianni Sperti ha approfittato della situazione per punzecchiare la sua antagonista sulla sfortuna che continua ad avere in amore: secondo la bionda vamp, infatti, Galgani non troverà l'anima gemella neppure ora che si è rivolta per l'ennesima volta al chirurgo per ringiovanire il décolleté e il sorriso.

L'edizione 2021/2022 di U&D, comunque, è appena iniziata (in tv ancora no ufficialmente), quindi la dama ha tempo per darsi da fare e sperare che qualcuno perda la testa per lei.