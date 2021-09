Demet Özdemir è finita al centro del Gossip per via del suo fidanzamento con Oğuzhan Koç . Da qualche tempo, infatti, la protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha una relazione con il cantante turco ma, nella giornata di mercoledì 1° settembre, Rosica ha parlato della storia d'amore fra l'attrice e il suo compagno, rivelando uno scoop. A detta di Alessandro , infatti, il fidanzamento della coppia sarebbe finto e, l'esperto di pettegolezzi sui vip ha definito 'circo' il loro rapporto, come già successo in precedenza per la storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta .

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç racconterebbero un finto fidanzamento: il retroscena di Rosica

Rosica ha sempre avvertito i suoi follower di confidare sui suoi profili social notizie vere e verificate e, l'ultima che ha condiviso sul suo account Instagram è stata su Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Da qualche giorno, Alessandro aveva annunciato di avere uno scoop legato a Can Yaman che avrebbe rivelato nella serata del 2 settembre. Per qualche motivo, però, Rosica ha anticipato la news su Demet e ha iniziato a rivelare, già dal giorno prima, di cosa si trattasse. L'esperto di gossip, infatti, ha scritto su Instagram: ''Ho anticipato tutto per voi... iniziamo''.

Alessandro ha pubblicato la foto di Özdemir e del suo compagno, dichiarando: ''Fake love'

Rosica, per il fidanzamento di Demet Özdemir parla di 'circo', come accaduto con Can Yaman

Rosica non ha parlato nelle sue storie Instagram con video in merito alla notizia che ha diffuso sui social, ma ha soltanto usato commenti, frasi e foto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolar modo, Alessandro, attraverso una storia sul suo account, ha fatto notare un dettaglio importante riguardo l'attrice turca. Sembrerebbe, infatti, che il post dell'esperto di pettegolezzi sui vip, sia arrivato anche alla social media manager di Demet Özdemir . Sotto alla notizia pubblicata da Rosica è apparso il commento di quello che sarebbe il profilo di chi cura i social dell'attrice turca, come ha fatto notare Alessandro e nel quale, la donna ha menzionato Demet e Oğuzhan Koç, aggiungendo un cuoricino.

L'esperto di gossip ha fissato in alto il commento della donna, affermando: ''Che il circo abbia inizio''.

Il fidanzamento di Demet Özdemir, nato appena Can Yaman è arrivato in Italia

Rosica, rivolgendosi poi direttamente a Demet Özdemir , menzionandola nella storia Instagram, ha dichiarato: ''Un giorno anche tu mi ringrazierei''. Sotto al post di Alessandro sono stati scritti numerosi commenti, ringraziandolo per lo scoop. Alcuni follower hanno fatto riferimento anche al fidanzamento di Can Yaman e Diletta Leotta , venuto alla luce a gennaio, proprio quando l'attrice turca usciva allo scoperto con la sua storia d'amore con Oğuzhan Koç . Non resta pertanto che attendere altri dettagli in più da Alessandro Rosica, per scoprire se i fidanzamenti, finti a detta sua, di Demet Özdemir e il suo compagno e quello di Can Yaman e Diletta Leotta , siano in qualche modo collegati o si tratti solo di una coincidenza.