Diletta Leotta è stata ospite di Verissimo nella puntata trasmessa sabato 25 settembre su Canale 5. Il volto noto di Dazn ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin la sua avventura amorosa con Can Yaman , attore molto conosciuto grazie alle soap turche Bitter Sweet – Ingredienti d'amore , Daydreamer – Le ali del sogno, Mr Wrong - Lezioni d'amore. La conduttrice sportiva e l'attore turco sono stati la coppia più chiacchierata negli ultimi mesi, ma dopo la proposta di matrimonio qualcosa si è rotto tra loro due. E, approfittando dell'ospitata di Verissimo, la concorrente di Celebrity Hunted ha rivelato qualcosa in più sulla loro relazione: "Non l'abbiamo pianificata".

Diletta Leotta su Can Yaman: 'Più passionale di me'

Scendendo nei minimi dettagli, Diletta Leotta ha raccontato che la sua storia d'amore con Can Yaman è stata davvero bellissima, un sogno, una favola che è nata grazie a un colpo di fulmine. In pratica, è la storia di due trentenni che si sono conosciuti, hanno approfondito la conoscenza e si sono lasciati travolgere da questa passione molto grande, gigantesca. Continuando a descrivere la sua relazione sportiva amorosa, la conduttrice di Dazn ha sottolineato che quando un turco e una siciliana si uniscono non ci pensare due volte a questa passione, "Forse lui è stato più passionale di me – ha precisato Diletta – è stato anche veloce".

Verissimo, la conduttrice Leotta sbotta: 'L'amore non si studia a tavolino'

Ricordando con un velo di malinconia la sua storia con Can Yaman, Diletta Leotta ha svelato alla conduttrice di Verissimo che non è stato molto facile vivere accanto a un uomo così famoso, bramato da tantissime donne: "Devi fare i conti – ha sottolineato la conduttrice sportiva – anche con un certo tipo di persone, con la stampa".

E qui è partita in quarta, dicendo che ci è rimasta male quando qualcuno ha insinuato che la sua storia con l'attore turco è stata studiata a tavolino. Continuando lo sfogo, Diletta ha lanciato una frecciatina a chi ha sostenuto questa teoria: "Chi pensa che l' amore possa essere programmato, pianificato, evidentemente non sa che cos'è l'amore".

Secondo la conduttrice sportiva, l'amore arriva all'improvviso, non è una cosa che si può programmare.

Diletta e l'attore Yaman in pausa di riflessione: 'Il tempo dirà tutto'

Parlando d'amore, Silvia Toffanin ha chiesto alla sua ospite se era o è ancora innamorata. Diletta Leotta ha risposto che pensa di essere ancora innamorata e che quando si è innamorati si perde la lucidità, la testa, il controllo: "Cosa che a me non era mai capitato fino ad adesso". Con un tono un po' dispiaciuto, la giovane Leotta ha detto che può capitare anche di perdere l'amore e qui la conduttrice di Verissimo ha chiesto se la sua storia con Can Yaman è agli sgoccioli: l'ospite ha risposto che adesso stanno vivendo un momento difficile come capita a tutte le coppie e che non esclude una riappacificazione in futuro.

Inoltre, la giovane Leotta ha messo in evidenza che l'amore è imprevedibile come la vita, quindi non è una cosa che si può ottenere. Quando Silvia le ha chiesto se spera in un un ritorno, se lei sente ancora l'attore turco, la conduttrice sportiva ha risposto che un periodo di riflessione può fare bene a entrambi, per capire l'autenticità dei sentimenti: "Alla fine il tempo dirà", ha concluso Diletta Leotta.