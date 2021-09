Lunedì 27 settembre, su Canale 5, è stata trasmessa la quinta puntata del Grande Fratello Vip 6. In apertura, il conduttore ha voluto fare chiarezza sul botta e risposta avuto da Sonia Bruganelli con Adriana Volpe. Le due opinioniste hanno ribadito di non essere amiche, tanto da non salutarsi neanche nei corridoi Mediaset.

L'episodio incriminato

Tutto è partito sabato 25 settembre, da uno scatto pubblicato da Sonia Bruganelli in compagnia di Giancarlo Magalli. Nella didascalia, la signora Bonolis ha parlato di serata organizzata all'ultimo momento.

A quel punto, Adriana Volpe ha lanciato una stoccata su Twitter: “Dio prima li fa e poi li accoppia”. Anziché glissare alla provocazione della collega, Bruganelli ha invitato l'ex conduttrice Rai a “volare alto”.

La resa dei conti al GF Vip

Nella quinta puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha posto una domanda su quanto accaduto nel weekend. A quel punto Sonia Bruganelli ha parlato di ritrovata in un ristorante di Roma con il marito e altri amici tra cui Magalli. Durante la serata, quest'ultimo ha fatto presente a Sonia di essere venuto a conoscenza dell'esperienza al Grande Fratello Vip al fianco di Volpe. Nel parlare della collega, la signora Bonolis ha sostenuto che le due hanno una visione della vita molto differente.

In merito allo scatto pubblicato su Instagram, Bruganelli ha confessato di avere commesso un errore: “Sono stata leggera è vero”. Tuttavia, Sonia non pensava di “ferire” la conduttrice trentina. Successivamente, Bruganelli ha riferito di avere mandato un messaggio privato ad Adriana per chiarire, ma quest'ultima non ha risposto.

La replica di Volpe

In risposta a Sonia Bruganelli, Adriana Volpe ha spiegato di non dover aggiungere nulla. Inoltre, la diretta interessata ha fatto sapere che la moglie di Bonolis le ha sempre detto di non essere amiche. Spiazzata per la dichiarazione di Adriana, Bruganelli si è domandata se le due fossero mai state amiche.

Successivamente, Sonia ha tagliato corto: “Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno”.

La stoccata di Rita Rusic

Nel frattempo, alcuni telespettatori hanno commentato l'accaduto. Tra le persone che hanno espresso la loro opinione, c'è stata anche Rita Rusic. Quest'ultima, su Twitter, ha attaccato Volpe: “Adriana quanto noiosa”. Per chi non lo sapesse, il duo Rusic-Volpe ha condiviso l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 4. Le due coinquiline erano state protagoniste di un botta e risposta al vetriolo: Rita aveva rimproverato la gieffina di avere un atteggiamento da “maestrina”.