Doc-Nelle tue mani 2 è una delle serie televisive più attese dal pubblico della rete ammiraglia Rai. L'attore Luca Argentero, in questi giorni, è impegnato sul set per le riprese della seconda stagione che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Intervistato in diretta televisiva da Alessandro Cattelan, l'attore ha svelato anche alcuni retroscena su quello che sta succedendo dietro le quinte della fiction medical di Rai 1, ammettendo che la puntata Covid che sarà presente in questa seconda stagione, non è stata affatto semplice da girare.

Proseguono le riprese di Doc-Nelle tue mani 2 con Argentero

Nel dettaglio, Luca Argentero in diretta su Rai 1 ha voluto ringraziare ancora una volta tutto il pubblico che ha seguito con affetto le puntate di Doc-Nelle tue mani trasmesse lo scorso anno.

La fiction è stata la vera e propria rivelazione televisiva dell'anno, con una media che ha toccato anche gli otto milioni di telespettatori durante gli episodi finali.

E così, dopo il grandissimo successo ottenuto, la Rai ha dato il via libera alle riprese della seconda stagione che sarà in onda nel corso del 2022 in prime time.

Il tema Covid sarà trattato in Doc 2

Luca Argentero durante la sua ultima intervista, ha ammesso che per il momento sono arrivati a "metà riprese" della seconda stagione di Doc: mancano ancora un po' di episodi, quindi, per portare a termine le registrazioni di questo nuovo attesissimo capitolo.

L'attore ha poi confermato che quest'anno, la serie tratterà anche il delicato argomento del Covid: la pandemia sarà protagonista di una delle puntate previste di Doc 2 e non ha nascosto che non è stato facile girare quelle scene.

"Quest'anno la serie non può non toccare l'argomento Covid, ma non parlerà solo di Covid", ha precisato Argentero intervistato su Rai 1 da Alessandro Cattelan.

Il retroscena di Luca Argentero sulle riprese di Doc-Nelle tue mani 2

"Abbiamo registrato le scene che parlano di Covid e ho passato un paio di settimane in tenuta Covid.

E non bastano i racconti che abbiamo sentito in questi mesi", ha ammesso l'attore che veste i panni di Andrea Fanti nella fiction Rai.

"In piccola parte ho sperimentato cosa vuol dire stare 8-10 ore, nel loro caso 16-18 ore così e quindi ancora una volta: grazie amici medici, dottori. Vi ho capito ancora di più", ha dichiarato Argentero visibilmente emozionato.

L'attore, quindi, ha ammesso che non è stato facile girare le scene di Doc-Nelle tue mani 2 in tenuta Covid e solo dopo averlo fatto, si è reso conto per davvero della difficoltà enorme provata da tutti i medici che nei mesi di emergenza della pandemia, sono stati sempre in prima linea per salvare vite umane.