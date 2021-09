Tra le fiction più attese del prossimo anno vi è sicuramente Don Matteo 13, la seguitissima serie con protagonista Terence Hill, che quest'anno sarà caratterizzata da importanti novità. Occhi puntati in primis sull'uscita di scena del protagonista principale della fiction che lascerà il suo "incarico" dopo oltre vent'anni di grandi successi. Al suo posto arriverà la new entry Raoul Bova, che vestirà i panni di un nuovo prete.

Le anticipazioni su Don Matteo 13: confermato l'addio di Terence Hill

Nel dettaglio, le anticipazioni su Don Matteo 13 rivelano che quelle che sembravano essere solo delle "voci di corridoio", legate all'uscita di scena di Terence Hill dal cast, si sono trasformate in realtà.

In queste settimane sono cominciate le riprese delle nuove puntate della tredicesima stagione che ripartiranno da lunedì 13 settembre a Spoleto, dopo la breve pausa estiva.

La presenza di Terence Hill non è assicurata per tutta la stagione, bensì solo per le prime quattro puntate di questa nuova serie.

Don Matteo, quindi, comparirà nei primi episodi dopodiché si assisterà al suo addio definitivo: la conferma è stata fatta dall'attore stesso, il quale ha annunciato di aver preso questa decisione per potersi dedicare maggiormente alla sua famiglia e agli affetti, staccando un po' la spina dai tanti impegni lavorativi.

Il ritorno di Flavio Insinna e debutta Raoul Bova

Tuttavia, la fiction di Rai 1 che appassiona ancora una media di oltre 6 milioni di fedelissimi spettatori, proseguirà in prime time.

Le anticipazioni sul cast rivelano che in Don Matteo 13 ci sarà il ritorno di Flavio Insinna nei panni di Anceschi, tornerà Nino Frassica nei panni del comandante Cecchini ma soprattutto ci sarà il debutto di Raoul Bova.

Sarà proprio l'attore protagonista di diverse fiction di successo (tra cui Ultimo e Buongiorno mamma in onda su Canale 5) a prendere il posto del prete più famoso del piccolo schermo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un passaggio di consegne che avverrà tra Don Matteo e Don Massimo nel corso della quarta puntata della tredicesima stagione, in onda a partire dal prossimo 2022 in prime time sulla rete ammiraglia Rai.

Si cerca la controfigura di Raoul Bova per Don Matteo 13

E intanto, in vista dell'inizio delle nuove riprese di Don Matteo previste da questo lunedì a Spoleto, si sta cercando la controfigura di Bova.

La produzione della fiction è alla ricerca di una persona che sia alta 1.85 metri, che sappia andare in motocicletta e che abbia un'età compresa tra i 35 e i 50 anni.

A quanto pare, quindi, il nuovo protagonista Don Massimo non si muoverà in bicicletta (così come faceva il suo predecessore) ma potrebbe spostarsi con la moto, per risolvere i vari casi.