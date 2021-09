La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta per approdare su Rai 1. Le puntate inedite della fiction daily partiranno lunedì 13 settembre e porteranno con sé una ventata di novità per tutti i personaggi della soap. Tra le ultime anticipazioni pubblicate sul web, una riguarda Cosimo Bergamini. Lo spoiler proviene dall'attore che lo interpreta, Alessandro Cosentini, il quale ha rivelato: "Cosimo conoscerà una donna". Che ne sarà di Gabriella?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Alessandro Cosentini: 'Cosimo incontrerà una donna'

La presenza di Cosimo Bergamini ne Il Paradiso delle signore 6 resta ancora da definire.

Alla fine della quinta stagione il giovane ha voluto trasferirsi a Parigi con la madre e la moglie Gabriella. Alcune settimane fa l'interprete del personaggio, Alessandro Cosentini, è stato avvistato sul set e, stando alle indiscrezioni, pare che Bergamini farà ritorno a Milano, anche se per un breve periodo. L'ultimo spoiler è stato rilasciato dallo stesso attore che, nel corso di un'intervista a Tv Soap, ha dichiarato: "Sono tornato sul set per girare qualche scena. Apparirò brevemente qualche mese dopo l'inizio della stagione". Sulle vicende che lo vedranno coinvolto, l'interprete calabrese ha anticipato: "Incontrerà una donna".

L'interprete di Cosimo ne Il Paradiso delle signore: 'Bisognerà attendere qualche mese'

Alessandro Cosentini ha anticipato a Tv Soap che il suo ritorno nella soap avverrà a distanza di qualche mese dall'inizio della messa in onda. "Cosimo ritornerà per sbrigare delle faccende burocratiche che riguardano il padre Arturo. In seguito, conoscerà una donna, ma su questo dettaglio non posso rivelare altro".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore ha precisato di non conoscere le intenzioni degli autori, né il destino del suo personaggio all'interno de Il Paradiso delle signore, ma tornerebbe volentieri a vestire i panni del giovane imprenditore. Dunque, sembra che la porta del grande magazzino resterà sempre aperta per Bergamini. Alla luce delle dichiarazioni rilasciate da Cosentini, l'interrogativo riguarda soprattutto la sorte della coppia Cosimo-Gabriella.

Come Cosimo, anche Vittorio incontrerà una donna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Mentre per Cosimo Bergamini non si comprende appieno la natura della conoscenza tra l'uomo e un'altra donna, per Vittorio arriverà il momento di archiviare la storia con Marta. Ciò avverrà dopo aver incontrato una donna che lo farà vacillare. L'interprete di Conti, Alessandro Tersigni ha rivelato a DiPiù Tv che il suo personaggio si troverà al centro di nuove dinamiche sentimentali. Nello specifico, l'attore ha dichiarato: "Qualcuno lo metterà in crisi. Arriverà una donna che gli farà desiderare di andare oltre, di iniziare qualcosa di nuovo". Per vederci più chiaro e capire di chi si tratta, bisognerà attendere la messa in onda delle nuove puntate della soap.