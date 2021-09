Elisabetta Gregoraci si trova al centro di una nuova polemica social. Questa volta la showgirl calabrese, ex dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stata protagonista di un video girato a Venezia, dove si vede che risponde male ad una fan che si trovava lí. Il filmato è stato caricato sui social dall'esperto di gossip Alessandro Rosica e non sono mancate le polemiche nei confronti di Elisabetta.

Polemica social contro Elisabetta Gregoraci: la showgirl risponde male ad una fan

Nel dettaglio, in questo filmato che sta spopolando in rete e sui social, Elisabetta appare abbastanza infastidita dalle parole di una fan.

"Fai le cose giuste", dice questa signora rivolgendosi alla showgirl calabrese, probabilmente con la speranza di poter riuscire a scattare un selfie.

"Ma cosa vuole?", sbotta subito Elisabetta di fronte all'insistenza della donna e poco dopo va via, pronta a calcare il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia 78.

Il video in questione di Elisabetta, diffuso sui social da Alessandro Rosica, non è passato inosservato e in queste ore ha scatenato un acceso chiacchiericcio nei confronti della showgirl calabrese.

'Ma chi crede di essere', sbottano sui social contro Gregoraci

"Arrogante, presuntuosa, cafona, maleducata. Ma chi crede di essere", ha sbottato un utente social dopo aver visto il video in questione che sembra mettere in cattiva luce l'ex protagonista del Grande Fratello Vip.

"Esistono delle persone con cariche importantissime eppure sono umili, altro che Miss Montecarlo", ha sentenziato un altro utente social puntando il dito contro Elisabetta.

"Sempre delicatissima, la principessina", scrive ancora in maniera ironica un altro utente che non ha gradito l'atteggiamento dell'ex moglie di Flavio Briatore nei confronti della fan.

Il ritorno in tv di Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Elisabetta farà chiarezza sui veri motivi che l'hanno spinta a sbottare contro questa signora a Venezia, la showgirl calabrese si prepara a tornare anche sul piccolo schermo.

In una recente intervista, infatti, ha svelato che sarà una delle co-conduttrici di Scherzi a parte, lo show della domenica sera di Canale 5 condotto da Enrico Papi, che sarà in onda dal 12 settembre in prime time.

Elisabetta sarà al fianco del presentatore per una delle puntate previste ma non si esclude che nel corso dei prossimi mesi per lei possano presentarsi nuove occasioni sul piccolo schermo. Lei, infatti, non ha mai nascosto che sogna di poter condurre un programma tutto suo.