Proposta sconvolgente di Eric a Quinn nelle nuove puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni USA della longeva soap opera in onda ormai da decenni su Canale 5 svelano che Forrester senior troverà una soluzione stravagante per ovviare, almeno in parte, al suo problema di impotenza nascosto per mesi alla moglie.

Eric crederà erroneamente che Quinn abbia bisogno solo di passione, senza tenere invece in considerazione che il rapporto tra lei e Carter si è trasformato in qualcosa di più serio. Fatto sta che un nuovo triangolo amoroso animerà i prossimi episodi della telenovela.

Beautiful, spoiler delle ultime anticipazioni americane

Per capire cosa sta succedendo, occorre fare un piccolo riepilogo degli ultimi avvenimenti di Beautiful. Quinn ha tradito Eric con Carter, aitante giovane avvocato. I due hanno ceduto alla passione, convinti che si trattasse solo di un'avventura passeggera.

Così però non è stato. Carter e Quinn, incontro dopo incontro, hanno scoperto di provare dei sentimenti l'uno per l'altra. Mentre Eric era all'oscuro di tutto, la bella Fuller si divertiva alle sue spalle.

La tresca non poteva di certo durare a lungo. Grazie all'intervento tempestivo di Brooke, che non vedeva l'ora di farla pagare alla rivale, Eric è venuto a conoscenza del tradimento della moglie.

Eric confessa di essere impotente

Ferito e amareggiato, Forrester senior ha lasciato Quinn, cacciandola di casa e anche dall'azienda di famiglia. Carter era pronto ad offrirle il suo amore, ma senza alcun successo.

Quinn ha fatto di tutto per farsi perdonare da Eric, pentita della sua leggerezza e certa di amarlo. Dopo vari tentativi, Forrester ha ceduto e l'ha ripresa con sé.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma ecco il colpo di scena: nelle nuove puntate di Beautiful, Eric ha confessato a Quinn di essere impotente. Questo spiega i suoi rifiuti fisici dopo l'avvenuta riconciliazione, che tanto avevano fatto preoccupare l'ardente Fuller.

Matrimonio aperto per Quinn ed Eric, anticipazioni di Beautiful

Eric è un uomo di polso che non si è fatto mai sopraffare dalle difficoltà.

Deciso a dare comunque soddisfazione a Quinn, ecco l'idea stravagante: proporle un matrimonio aperto.

Nei nuovi episodi americani di Beautiful, Forrester senior ha dato la benedizione a Carter, concedendogli di fare l'amore con sua moglie Quinn, già "avvisata" anzitempo.

In questo modo, Eric potrà sia soddisfare la consorte - anche se non in prima persona - sia farle avere tutto l'affetto e l'amore sentimentale che desidera. Resta da capire che cosa deciderà di fare Quinn.

Insomma, si prevede un interessante triangolo amoroso tra Eric, Carter e la bella Fuller, che non mancherà di regalare emozioni.