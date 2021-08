Non c'è pace per Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne trono over, che sta facendo parlare di se prima ancora che riparta l'appuntamento con il programma in televisione. In questi giorni, infatti, sono ricominciate le registrazioni della trasmissione e Gemma è tornata in studio, pronta a cercare la sua anima gemella, ammettendo anche di essere ricorsa al chirurgo estetico questa estate. La dama, infatti, non ha nascosto di aver fatto dei nuovi interventi estetici dopo che in passato si era sottoposta ad un lifting e questa sua decisione ha scatenato un vespaio di polemiche social.

Confermato il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e donne

Nel dettaglio, le prime anticipazioni riguardanti le nuove registrazioni di Uomini e donne 2021/2022, rivelano che Gemma è tornata all'attacco, pronta a mettersi in gioco per una nuova stagione televisiva, alle prese con la ricerca del suo vero amore.

La dama torinese, però, ha confermato di essersi sottoposta a degli interventi chirurgici questa estate, con lo scopo ben preciso di migliorare il suo aspetto fisico.

Così, in studio da Maria De Filippi, Gemma ha svelato di essersi rifatta il seno ma anche di aver fatto delle punturine alle labbra, così da aumentarne il volume.

Insomma un vero e proprio restyling per la storica protagonista di Uomini e donne, che in questo modo si prepara ad affrontare al meglio la nuova lunga stagione televisiva.

La dama torinese ammette di essersi rifatta

Riuscirà grazie a questi interventi estetici, a trovare il grande amore della sua vita? Ormai sono più di dieci anni che porta avanti la sua "battaglia" nello studio del programma Mediaset e in tanti si chiedono se riuscirà ad avere la meglio.

Sta di fatto che, la notizia dei nuovi interventi estetici ai quali si è sottoposta Gemma Galgani, ha fatto subito il giro del web e dei social ed ha scatenato reazioni e commenti negativi da parte dei fan del programma.

In moltissimi, sui social, hanno puntato il dito contro la dama torinese ma anche contro la trasmissione di Maria De Filippi, che continua ad accoglierla in studio.

"A 72 anni è uscita fuori di testa", scrive un utente social che segue il dating show dei sentimenti di Canale 5.

Esplode la polemica social contro Gemma Galgani

"Ma chi è quel chirurgo che rifà il seno ad una donna di 72 anni, che lo fa per sfizio e non per necessità?", scrive ancora un altro fan del programma.

"Che noia, peccato dovrò rinunciare al programma", scrive ancora un altro telespettatore di Uomini e donne, che promette di non seguire la nuova edizione "per colpa" del ritorno della dama torinese.

"Senza dignità cara Gemma, dovresti stare a casa", scrive ancora un altro seguace social della trasmissione Mediaset.