Torna Il Paradiso delle Signore 6, la prima puntata è in programma lunedì 13 settembre 2021 su Rai 1. Le anticipazioni sono portatrici di colpi di scena incredibili, in primis per la ricca famiglia Guarnieri. Adelaide avrà un posto di primo piano nelle trame della soap, come ha svelato la stessa Vanessa Gravina nel corso di diverse interviste. Tassello dopo tassello, inizia a delinearsi la dinamica sottostante la sparizione misteriosa di Achille Ravasi. Per la contessa arrivano tempi difficili e bui, anche perché la sua stessa vita verrà messa in pericolo.

Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni 2021

Nella prima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore 6, Adelaide riceverà la notizia del ritrovamento del corpo di Achille. Ravasi è morto in circostanze misteriose e la polizia inizia le indagini per omicidio. Dunque, il segreto custodito da Adelaide e Umberto fin dal loro ritorno dall'America, è a rischio. Non solo quello: Vanessa Gravina ha infatti svelato a Sorrisi e canzoni Tv che Adelaide sarà in serio pericolo: ''Ci sarà l'entrata in campo di un nuovo personaggio devastante che rappresenterà un pericolo per la sua incolumità''.

Arriva Flora, la figlia segreta di Achille Ravasi

Chi è questo personaggio devastante? Si tratta della figlia di Achille, Flora.

Dopo la morte di Ravasi, la giovane arriverà a Milano in occasione della lettura del testamento del padre e del grosso lascito. Adelaide inizierà così il suo calvario, visto che Flora non le lascerà pace. Come rendono noto le anticipazioni ufficiali della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 6, la giovane Ravasi sarà costretta a rimanere a Milano cambiando i suoi piani iniziali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un evento inaspettato potrebbe infatti cambiare la vita di Flora. Vanessa Gravina, nel corso di una precedente intervista, ha poi svelato che Adelaide dovrà assentarsi per circa un mese. Con tutta probabilità, la contessa finirà nei guai proprio a causa di Flora.

Chi è Flora, la figlia di Achille ne Il Paradiso delle Signore 6

La misteriosa Flora ha 25 anni, molto self-confident e attenta ai dettagli. La giovane donna è nata dalla relazione tra Liz Gentile e Achille. Ravasi non ha mai voluto riconoscerla: dopo aver saputo della gravidanza della sua amante, l'ha lasciata senza preoccuparsi delle conseguenze.

Liz è stata così costretta a crescere la figlia da sola a New York. Flora, oltre a non aver mai conosciuto suo padre, ha visto sua madre morire molto giovane. Il dolore l'ha resa più forte e dura nei confronti della vita. Che cosa succederà ad Adelaide una volta che Flora arriverà a Milano? Non resta che seguire le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore per scoprirlo.