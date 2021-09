Nella giornata del 9 settembre Fariba Tehrani ha pubblicato un post su Instagram, in cui ha rivelato di aver perso suo fratello Abdolhamid. L'uomo è stato ritrovato senza vita nelle prime ore del mattino.

L'ex concorrente de L'Isola dei famosi si è detta assolutamente sconvolta e straziata per quanto accaduto. Al suo dolore, naturalmente, si è unita la figlia Giulia e tutti i sostenitori che hanno avuto modo di affezionarsi a lei dopo il reality show L'Isola dei famosi.

Fariba annuncia la morte del fratello e la possibile causa

Fariba Tehrani si è trovata a fare i conti con un brutto scherzo del destino.

Suo fratello ha perso la vita e il suo corpo è stato ritrovato nella giornata del 9 settembre. La mamma di Giulia Salemi ha fatto l'annuncio tramite un post su Instagram, in cui ha raccontato: "È morto mio fratello Abdolhamid, aveva fatto il vaccino due mesi fa, ma ha preso il Covid lo stesso". In seguito l'ex isolana ha aggiunto che le cause del decesso sarebbero da ricondurre a un arresto cardiaco. Al momento queste sono le uniche informazioni trapelate in merito.

Tehrani racconta di aver fatto un sogno inquietante

Secondo quanto emerso dalle parole di Fariba, il fratello è stato ritrovato senza vita questa mattina. A rendere ancora più agghiacciante l'accaduto, poi, è stato un sogno fatto da Tehrani.

La madre di Giulia, infatti, ha detto di aver sognato alcune persone decedute. In particolar modo pare le siano apparsi in sogno i suoi genitori, sua nonna e sua sorella, tutte persone che, purtroppo, non ci sono più. La donna ha ammesso di essere a pezzi per l'improvvisa scomparsa di Abdolhamid, che è arrivata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il commento di Giulia e il sostegno dei fan

Al suo dolore si è unito anche quello di Giulia, la quale ha lasciato un commento nel post che la madre ha dedicato a suo fratello Abdolhamid: "La vita è ingiusta", accompagnato da diversi puntini di sospensione. L'influencer ha poi condiviso nelle storie del suo profilo l'immagine di suo zio e si è limitata semplicemente ad aggiungere l'emoji delle mani giunte in preghiera.

Molti degli ex compagni d'avventura di Fariba, inoltre, hanno voluto manifestare tutta la loro vicinanza. Tra i commenti, infatti, non mancano quelli di Matteo Diamante, Francesca Lodo, Daniela Martani e tanti altri. Anche Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia, ha lasciato un commento sotto il post di Fariba: un cuore rosso accompagnato da un emoji con un viso triste.