Mancano pochi giorni all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ancora una volta condotto da Alfonso Signorini, che sarà coadiuvato in studio dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La prima puntata è in programma, in prima serata su Canale 5, lunedì 13 settembre. Dalla stessa data, il canale 55 Mediaset Extra trasmetterà la diretta dalla casa 24 ore su 24.

Da qualche giorno è stato ufficializzato il cast dei 24 VIP o presunti tali, che varcheranno la porta rossa per affrontare questa esperienza, che per qualcuno potrebbe rappresentare una svolta nel campo professionale e per altri un ritorno in scena, dopo un periodo di lontananza dagli schermi televisivi.

Manuel Bortuzzo: 'Sono famoso per aver trasformato una tragedia in un’opportunità'

Tra i partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip desta molta curiosità la presenza di Manuel Bortuzzo, un ragazzo di 22 anni famoso, come lui stesso ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni, per 'Aver trasformato una tragedia in un’opportunità'.

Il ragazzo, infatti, giovane promessa del nuoto, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio del 2019 fu vittima di un agguato mentre passeggiava con la sua fidanzata Martina in piazza Eschilo nel quartiere Axa di Roma. Due persone su uno scooter lo colpirono con un colpo di pistola alla schiena, che provocò la rottura del midollo spinale e la paralisi degli arti inferiori.

I due aggressori, che in appello sono stati condannati a 14 anni e 8 mesi di reclusione per tentato omicidio, parlarono di uno scambio di persona e che Manuel Bortuzzo non era il loro obiettivo.

Manuel Bortuzzo: 'Vorrei far capire cos’è davvero la disabilità'

Manuel Bortuzzo, che nel frattempo non ha più una relazione con la sua ex fidanzata Martina, in questi due anni ha voluto trasmettere un’immagine positiva, nonostante il tragico evento, cercando di essere di esempio per tanti giovani, anche con incontri motivazionali.

Diventato presenza fissa nel programma di Rai 1 ItaliaSi!, nel quale ha sempre cercato di sensibilizzare i telespettatori sul tema della disabilità, il ragazzo ha deciso di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello Vip.

La motivazione principale che lo ha spinto verso questa decisione, come lui stesso ha dichiarato, è il voler scoprire i tabù sulla disabilità.

'La gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è una sorta di imbarazzo che noi percepiamo al volo', ha dichiarato Manuel Bortuzzo, 'Entrare al GF Vip potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità, cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Insomma, un modo per rompere un muro che è ancora troppo alto'.