Lutto per Giulia Salemi e sua mamma Fariba. La donna, in queste ore, ha voluto raccontare ai numerosi fan che la seguono sui social, il difficile momento che sta vivendo, dopo aver appreso la terribile notizia della morte di suo fratello. Fariba, che quest'anno si è messa in gioco come naufraga all'Isola dei famosi, non ha nascosto il suo profondo dolore rivelando che il fratello è morto per un arresto cardiaco che gli è stato fatale.

La mamma di Giulia Salemi addolorata: 'Mio fratello è morto'

La mamma di Giulia Salemi, in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram, ha voluto rendere partecipi le tantissime persone che la seguono e che hanno iniziato ad apprezzarla anche dopo l'esperienza di quest'anno all'Isola dei famosi di Canale 5.

Fariba ha svelato di essere stata informata della morte di suo fratello Abdolhamaid e di avere il cuore a pezzi.

"Mio fratello è morto. Aveva fatto il vaccino due mesi fa. Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina lo hanno trovato senza vita. Ho il cuore a pezzi", ha dichiarato la mamma di Giulia Salemi fortemente provata e toccata da questo lutto che l'ha sconvolta e lasciata senza parole.

'Sono a pezzi', scrive Fariba devastata dal lutto

Fariba ha poi precisato che suo fratello è stato colto da un arresto cardiaco che, purtroppo, non gli ha dato scampo e che lo ha portato alla morte prematura.

La donna ha poi raccontato che proprio questa notte aveva sognato la mamma e la nonna (defunti) quasi come se fosse stato una sorta di sogno premonitore.

In mattinata, Fariba è stata messa al corrente di questa drammatica notizia legata alla morte del fratello.

"Sono a pezzi", ha aggiunto Fariba chiedendo poi alle tantissime persone che la seguono di pregare per l'anima di suo fratello.

Il cordoglio social degli ex naufraghi dell'Isola dei famosi per Fariba

Il post social di Fariba ha attirato subito l'attenzione dei numerosi fan: moltissimi si sono stretti intorno al dolore che la donna sta provando in questo momento.

Tra i vari messaggi di cordoglio arrivati per mamma Fariba, anche quelli di diversi concorrenti che con lei hanno condiviso l'esperienza dell'Isola dei famosi.

Matteo Diamante, Myrea Stabile e Daniela Martani hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla mamma di Giulia Salemi.

Un momento decisamente non facile per la donna che, da quando è tornata in Italia dopo l'esperienza in Honduras, non ha mai nascosto di aver dovuto fare i conti con dei problemi di salute che sono sorti proprio dopo la prolungata esperienza sull'Isola.

Per fortuna, però, Fariba può contare sul sostegno e sull'appoggio di sua figlia Giulia, sempre al suo fianco in ogni momento di difficoltà.