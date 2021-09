Prosegue l'appuntamento del giovedì sera con la fiction Fino all'ultimo battito con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Le anticipazioni rivelano che, il prossimo 7 ottobre 2021, in prima visione assoluta su Rai 1, andrà in onda la terza delle sei puntate previste di questa prima stagione, che sta ottenendo un buon successo dal punto di vista auditel. I colpi di scena non mancheranno e gli spoiler rivelano che Diego riuscirà a liberarsi delle accuse che gli sono state mosse contro.

Diego nelle mani del boss: anticipazioni Fino all'ultimo battito terza puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la terza puntata di Fino all'ultimo battito rivelano che nel primo episodio, grazie all'aiuto di Cosimo, crolleranno tutte le accuse rivolte nei confronti di Diego.

Per lui, però, non è ancora finita del tutto dato che adesso il suo destino sarà nelle mani del boss. Successivamente Patruno si sentirà male e a quel punto Diego gli prescrive una trasfusione di sangue.

Occhi puntati anche su Elena: in questo nuovo appuntamento, la donna scoprirà che Anna sta aiutando Mino con una campagna social.

E poi ancora, a seguire ci sarà spazio per il secondo episodio di questa terza puntata prevista per giovedì 7 ottobre. Le anticipazioni rivelano che verrà organizzata una serata di gala, che avrà come obiettivo quello di raccogliere fondi per il dispositivo di assistenza ventricolare di Vanessa.

Vanessa sparisce nel nulla: trama terza puntata del 7 ottobre

Durante la serata, però, Diego sarà nuovamente chiamato ad occuparsi di Cosimo: le condizioni di salute dell'uomo continuano a non essere positive e il medico dovrà intervenire in prima persona.

Gli spoiler della fiction rivelano che saranno necessari nuovi accertamenti da fare e così Diego si ritroverà costretto ad insegnare a Rosa come si posizionano gli elettrodi dell'holter. Proprio per questo motivo, tra i due ci sarà un momento di grande tensione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella terza puntata si assisterà anche alla sparizione di Vanessa: la donna, infatti, andrà via dall'ospedale facendo perdere le sue tracce.

Ottimi ascolti per il debutto di Fino all'ultimo battito su Rai 1 che 'straccia' Ilary Blasi

Una terza puntata di Fino all'ultimo battito che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di colpi di scena per i numerosi spettatori che hanno seguito la puntata d'esordio su Rai 1.

La fiction con Marco Bocci, infatti, ha registrato una media di circa 4 milioni di spettatori con uno share che ha superato il muro del 20% in prima serata, superando tranquillamente gli ascolti di Star in the Star, lo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che si è fermato ad una media di appena l'11% di share.

Insomma un vero e proprio trionfo per questo nuovo titolo del prime time di Rai 1 che sembra avere tutte le carte in tavola per continuare a crescere nel corso delle prossime settimane e conquistare così una fetta sempre più vasta di telespettatori nella prestigiosa fascia del prime time.

La fiction con Bocci e Guaccero conquista il pubblico del giovedì sera

Gli attori protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero in una serie di recenti interviste hanno ammesso che la fiction diventerà sempre più interessante e che ci saranno dei clamorosi colpi di scena soprattutto in vista delle puntate conclusive di questa prima stagione.

Un finale che sembra promettere molto bene per questa fiction che potrebbe avere anche una seconda stagione nella programmazione futura della rete ammiraglia.