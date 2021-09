Proseguono le avventure della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Le trame riguardanti le puntate in onda su Rai 1 lunedì 4 e martedì 5 ottobre, si presentano piene di suspense. Per Gloria diverrà insostenibile la presenza del suo ex all'interno del negozio di lusso. La capo commessa farà l'impossibile pur di non farsi vedere da Ezio, ma ad un certo punto si renderà conto di non poter andare avanti così e prenderà una decisione inaspettata. Adelaide, per via della sua proposta a Flora, dovrà fare i conti con la furia di Umberto Guarnieri.

Intanto lo staff del Paradiso delle signore sarà a lavoro per l'imminente uscita del prossimo numero del magazine "Paradiso Market".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio 4 ottobre: Gloria trova conforto in Armando

La puntata di lunedì 4 ottobre sarà trasmessa in anticipo, ossia alle ore 14.00. Solamente in questa occasione, Il Paradiso delle signore prenderà il posto di Oggi è un altro giorno e andrà in onda per 50 minuti circa, prima di cedere il passo allo Speciale Tg1 - Elezioni Amministrative.

Nella puntata di lunedì, Vittorio Conti prenderà coscienza delle conseguenze derivanti dalla sua decisione sull'assunzione di Flora Ravasi come stilista. Adelaide, dopo aver appreso che la figlia del suo defunto marito ha ricevuto una lettera dal padre, sarà più che intenzionata a scoprire che cosa le ha scritto l'uomo.

Ezio Colombo, che è stato assunto nella Ditta Palmieri al posto di Cosimo, si ritroverà ad aggirarsi al Paradiso delle signore e questa vicenda non andrà a genio a Gloria. Determinata a non farsi trovare dal suo ex compagno, la vera madre di Stefania comincerà ad avere un sacco di problemi a nascondersi.

In preda all'ansia, la capo commessa del negozio di lusso cercherà conforto in Armando Ferraris.

Nel frattempo Salvo, del tutto preso da Anna, deciderà di darsi una calmata ma non getterà la spugna. Il socio di Marcello, infatti, sarà ancora più che deciso a conquistare la donna specie quando apprenderà di avere in comune con lei una certa passione.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio 5 ottobre: Umberto Guarnieri e la reazione avversa ad Adelaide

Nella puntata di martedì 5 ottobre, ci sarà un bel po' di agitazione tra i personaggi della Milano anni '60. Agnese diventerà molto gelosa quando, nell'abitazione di Armando, scoverà i segni di una presenza femminile. La contessa Adelaide di Sant'Erasmo, decisa più che mai a mettere le mani sulla missiva che Achille Ravasi ha lasciato a Flora, proporrà a quest'ultima di venire a vivere da lei. Davanti a questa iniziativa, presa senza consultarlo, Umberto Guarnieri andrà in escandescenze.

Con l'imminente uscita del secondo numero della rivista "Paradiso Market", Vittorio e il suo staff saranno al lavoro: questa volta chi finirà in copertina?

Per Gloria la situazione con Ezio diverrà insostenibile al punto tale da spingerla a prendere un periodo di ferie per motivi personali. Intanto le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che a sostituire Gloria sarà la Venere Paola.