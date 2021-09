Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita, in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5. Le anticipazioni spagnole riguardanti le nuove puntate spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati in primis alla coppia Genoveva-Velasco. La dark lady, infatti, proverà a sbarazzarsi dell'avvocato che l'ha scagionata dall'accusa legata alla morte di Marcia ma si ritroverà a fare i conti con un risvolto del tutto inaspettato e inatteso.

La vendetta di Genoveva contro Velasco: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole legate alle nuove puntate di Una Vita rivelano che Genoveva si è soltanto servita di Velasco per poter arrivare ai suoi loschi obiettiv e risultare così innocente durante il processo legato alla morte di Marcia.

Sta di fatto che la dark lady, col passare dei giorni, comincerà a studiare un piano per potersi liberare definitivamente di Velasco e tirerà in ballo anche Laura.

In cambio di una ingente somma di denaro, che permetterà a Laura di aiutare sua sorella Lorenza e di farla finalmente operare in Germania, lei dovrà aiutarla a sbarazzarsi per sempre di Velasco.

Un piano che verrà accettato dalla domestica e così le due donne cominceranno ad avvelenare Velasco, con la speranza che possa morire al più presto.

Velasco smaschera la dark lady di Acacias che vuole avvelenarlo

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, però, rivelano che non tutto andrà secondo i piani sperati dato che una sera, Velasco si renderà conto di quello che sta accadendo. Durante un incontro romantico con la dark lady di Acacias, l'avvocato scoprirà che c'è del veleno nel suo bicchiere di champagne e così proverà a scambiarli.

Genoveva noterà l'accaduto e, nel momento in cui Velasco proverà in tutti i modi a farla bere, lei farà cadere la coppa: in questo modo Velasco avrà la conferma di tutti i suoi sospetti.

La reazione dell'uomo non sarà delle migliori: gli spoiler della soap opera Una Vita rivelano che Velasco si scaglierà duramente nei confronti della domestica, accusandola di essere una donna ingrata e arrivando a mettere in pericolo la sua incolumità con un attizzatoio.

Laura uccide l'avvocato Velasco: anticipazioni Una Vita puntate spagnole

Genoveva comincerà ad urlare per attirare l'attenzione della domestica e Laura interverrà subito per salvare la vita alla dark lady.

Le anticipazioni della soap rivelano che Laura arriverà giusto in tempo per far sì che Velasco non uccida la sua padrona. Essendo in possesso di una pistola, la domestica non ci penserà su due volte a sparare un colpo e così colpirà alle spalle l'avvocato che morirà pochi secondi dopo.

A quel punto, sollevata dal fatto che Velasco sia stato ucciso, Genoveva chiederà alla sua complice di sbarazzarsi per sempre del cadavere dell'avvocato.