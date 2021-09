All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di nuove dinamiche e anche di primi scontri tra i concorrenti. In queste ultime ore, gli autori hanno chiesto ai concorrenti di esprimere il proprio parere sul conto dei propri compagni di gioco all'interno della casa. Tra tutti colei che è stata duramente bersagliata e criticata è stata Raffaella Fico, la quale ha dovuto fare i conti con un bel po' di commenti negativi che non sono passati inosservati.

Raffaella Fico duramente bersagliata e criticata dai suoi inquilini al GF Vip 6

Nel dettaglio, la produzione del reality show ha chiesto ai vari concorrenti di questa sesta edizione di scrivere in forma anonima, un parere riguardante pregi e difetti dei propri compagni di gioco.

Un esperimento che ha dato subito i suoi frutti e tra coloro che sono stati particolarmente bersagliati vi è Raffaella Fico.

La showgirl ed ex fidanzata di Mario Balotelli, è stata tra coloro particolarmente criticate dagli altri inquilini: i giudizi nei suoi confronti, infatti, non stati per niente teneri.

"Sensibile, attraente e affascinante", è stato il parere di tre vip della casa nei confronti della modella e showgirl che si è rimessa in gioco quest'anno all'interno della casa del GF Vip.

Successivamente, però, Raffaella ha dovuto leggere anche i commenti negativi da parte degli altri inquilini che l'hanno criticata.

Ecco cosa pensano i 'Vipponi' di Raffaella Fico all'interno della casa

"Incoerente, saccente, ottusa, insensibile, invadente ed egocentrica", è stato il giudizio espresso da altri concorrenti del reality show nei confronti della Fico.

"Non ti sei fatta mancare nulla" hanno fatto eco alcuni dei suoi compagni di gioco, tenendo conto del fatto che è stata "fatta a pezzi".

"E vabbè, se queste sono le sensazioni", è stato il commento a caldo di Raffaella che per il momento non ha detto altro dopo il gioco proposto dalla produzione del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Katia Ricciarelli furiosa con i suoi compagni di gioco del Grande Fratello Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e come reagiranno anche gli altri inquilini nel momento in cui scopriranno i pareri dei loro coinquilini, al centro dell'attenzione di queste ultime ore, è finita anche Katia Ricciarelli.

La cantante si è resa protagonista di un episodio che non è passato inosservato: prima ha perso le staffe nei confronti dei suoi compagni, perché non l'hanno coinvolta in un gioco che avevano scelto di fare in casa.

Successivamente, poi, Katia è stata protagonista anche di una rovinosa caduta avvenuta in giardino, dove di punto in bianco si è ribaltata dalla sedia.