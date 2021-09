Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021: sta per arrivare la verità sull'aggressore di Susanna? A dare un'ulteriore svolta è Manlio, che fornisce una pista inaspettata a Niko. Nonostante ciò, la posizione di Renato si aggraverà ulteriormente. Intanto, Serena è sempre più preoccupata per il suo matrimonio con Filippo, dopo aver scoperto i tanti messaggi scambiati con Viviana. Stanca di essere messa da parte, decide di affrontare la questione una volta per tutte. La risposta che riceverà potrebbe spezzarle il cuore e spegnere le sue speranze.

Attenzione anche a Marina, che si accorgerà ben presto di quanto possa diventare pericolosa la rabbia di Fabrizio.

Chi è l'aggressore di Susanna? Un Posto al Sole anticipazioni 27 settembre - 1 ottobre 2021

Le indagini condotte da Franco e Niko parallelamente a quelle della polizia hanno portato a un indiziato ma presto le cose cambieranno. Manlio ha un forte sospetto su una persona appartenente al passato di Susanna.

Nelle puntate di Upas della prossima settimana, Manlio convince Niko riguardo la sua idea. Il giovane Poggi prega così Pasquale di raccontargli tutto ciò che è successo in passato tra lui e Susanna, sperando di arrivare a un punto di svolta.

Renato al centro dei sospetti della polizia

Le anticipazioni di Un Posto al Sole raccontano che Niko e Franco faranno vedere il filmato registrato nella notte dell'aggressione a Susanna alla polizia. Purtroppo, la posizione di Renato si aggraverà ulteriormente.

Giulia cercherà di fare tutto il possibile per dimostrare l'innocenza di Poggi, ma le circostanze continueranno a essere contro di lui.

Niko comincerà a perdere le speranze.

Serena affronta Filippo, anticipazioni settimanali Upas

Viviana e Filippo continuano a sentirsi e a scambiarsi messaggi. Sartori è molto confuso e non sa cosa prova davvero per Serena: sta con lei solo per la piccola Irene?

Serena, dopo aver messo in pratica i consigli di Marina, capirà che è arrivato il momento di agire e risolvere la questione una volta per tutte: affronterà così Filippo.

Alle prese con i problemi del pastificio, Fabrizio sarà molto nervoso e aggressivo. I suoi comportamenti inizieranno a spaventare Marina che, anche se proverà a stargli vicino, si accorgerà di quanto sia cambiato.

Come svelano le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole, la rabbia di Rosato diventerà incontrollabile e pericolosa sia per lui che per chi gli sta intorno, facendolo scivolare in una spirale dai risvolti tragici.

