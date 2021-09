Al Paradiso delle signore inizia una nuova settimana lunedì, 27 settembre con la puntata numero 11 per il grande magazzino di Vittorio (Alessandro Tersigni) ci saranno diverse novità dopo la partenza di Gabriella (Ilaria Rossi) per Parigi. Il dottor Conti esaminerà i bozzetti trovati in nella cartella dimenticata da Flora (Lucrezia Massari), per capire a quale delle veneri possano appartenere. Nel frattempo, Ezio Colombo (Massimo Poggio) affronterà un colloquio con Umberto (Roberto Farnesi) per diventare il direttore della ditta Palmieri, mentre Tina (Neva Leoni) si preparerà a partire per Zurigo.

La figlia di Agnese (Antonella Attili) deciderà di non rivelare a nessuno il motivo della sua decisione, mentre Salvatore (Emanuel Caserio) sarà sempre più attratto da Anna (Giulia Vecchio) e si darà da fare per conquistarla. Infine, la figlia di Achille (Roberto Alpi) sarà in procinto di lasciare Milano, ma Vittorio sarà deciso a farle cambiare idea, offrendole il lavoro da stilista.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Vittorio cerca una nuova stilista

Il Paradiso delle Signore si avvierà verso un nuovo inizio e secondo le anticipazioni della puntata di lunedì, Vittorio ripartirà dai bozzetti ritrovati al suo negozio per riempire il posto da stilista, lasciato vuoto da Gabriella, ormai proiettata verso il futuro a Parigi con Cosimo.

Il dottor Conti studierà i disegni per cercare di capire a quale venere possano appartenere e quando finalmente capirà che l'autrice dei bozzetti è Flora, non vorrà farsi scappare l'occasione di averla a Milano come nuova stilista. La ragazza sarà in procinto di partire per New York, ma Conti le proporrà il nuovo lavoro, chiedendole di restare in Italia e iniziare una nuova avventura con la grande famiglia del Paradiso.

Salvatore verso un nuovo amore: puntata del 27 settembre

La puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda lunedì 27 settembre vedrà cambiamenti anche per la famiglia Stefania, dopo l'arrivo a Milano di suo padre. Ezio, infatti, affronterà il colloquio con Umberto Guarnieri per assumere la nuova direzione della ditta Palmieri e riuscire in questo modo a restare accanto a sua figlia.

Ci saranno novità anche per la famiglia Amato, perché Tina sarà prossima alla partenza per Zurigo. La figlia di Giuseppe, tuttavia, deciderà di non parlare né con i suoi cari, né con Vittorio Conti del misterioso motivo che la spinge a lasciare nuovamente Milano. Salvatore, invece, deciso a voltare pagina dopo la partenza di Gabriella, sarà molto coinvolto dalla nuova conoscenza di Anna Imbriani e si impegnerà per conquistare il suo cuore.