In attesa di vedere la prima puntata del Grande Fratello Vip 6 - in onda il 13 settembre su Canale 5 - è spuntata una segnalazione su una delle concorrenti. Stiamo parlando dell'ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni. Come riportato da alcuni followers, la 29enne avrebbe rimosso ogni foto in compagnia del papà dal suo profilo Instagram.

Lo strano movimento

A Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha spiegato che i suoi genitori si sono separati quando lei aveva solamente 3 anni. Dal momento che l'uomo si è rifatto una nuova vita (il signor Stefano ha sposato Man Lo Zhang, ex concorrente del GF 11), la 19enne ha ammesso di avere fatto fatica ad andare d'accordo con il congiunto.

Tuttavia, negli ultimi anni i rapporti sembravano essere stati ricuciti. Sul profilo Instagram di Codegoni, erano presenti numerosi scatti in compagnia del papà. Da quando Sophie è stata ufficializzata nel cast del Reality Show, però, alcuni fan hanno notato degli strani movimenti sull'account. Scendendo nel dettaglio, la futura "vippona" avrebbe rimosso tutti gli scatti con il signor Stefano.

Le ipotesi dei fan

In merito alla vicenda, la diretta interessata ha preferito scegliere la via del silenzio. Alcuni fan invece, hanno sollevato dei dubbi. A detta di alcuni, Codegoni potrebbe avere rimosso tutte le foto da Instagram con suo padre per creare delle dinamiche all'interno della Casa più spiata d'Italia.

Cancellando tutti gli scatti in compagnia del congiunto, gli autori del Grande Fratello Vip potrebbero andare a scavare nel passato di Sophie. Da qui, potrebbero nascere dei confronti tra padre e figlia oppure delle sorprese inaspettate.

Per capire cosa c'è dietro al gesto di Sophie Codegoni bisognerà attendere l'avvio del programma.

Codegoni al centro delle polemiche

Sulla pagina ufficiale del reality show, Sophie Codegoni ha ammesso di essere approdata al GF Vip solamente per avere partecipato a Uomini e Donne. Secondo alcuni telespettatori, la 19enne non merita di entrare nella casa di Cinecittà perché non ha una carriera alle spalle.

In particolare, l'ex collega Samantha Curcio - che ha partecipato alla stessa edizione di Uomini e Donne - ha spiegato sui social che la 19enne non è una persona da prendere d'esempio.

Raccontare la rottura con Matteo Ranieri sul piccolo schermo dopo settimane dall'addio, è sinonimo di scarsi argomenti. A quanto pare, sembra pensarla in questo modo anche Alessandro Rosica. L'esperto di Gossip ha definito Codegoni "la ragazzina più marcia della tv italiana". Secondo Rosica, Sophie sarebbe stata inserita nel cast del reality show solamente per avere avuto una breve relazione con Fabrizio Corona.

Ovviamente, si tratta di supposizioni in quanto Alfonso Signorini sceglie i "vipponi" dopo un'attenta selezione.