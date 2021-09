Il 13 settembre si accenderanno i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 6. Tra i concorrenti ufficializzati c'è anche Sophie Codegoni. Su Instagram, Samantha Curcio - ex tronista di Uomini e Donne - ha detto cosa pensa dell'ingresso della sua ex "collega" al Reality Show di Canale 5. A quanto pare, Samantha ritiene che la 19enne non sia una persona da prendere d'esempio.

L'affondo di Samantha

Samantha Curcio ha conosciuto Sophie Codegoni a Uomini e Donne: entrambe hanno condiviso il percorso sul Trono Classico. Per questo motivo, alcuni fan dell'ex tronista campana hanno chiesto cosa pensasse dell'ingresso di Sophie nella casa più piata d'Italia.

Dopo avere glissato la domanda per varie volte, la diretta interessata ha deciso di fornire la sua opinione. Samantha ha precisato di essersi documentata sul web, perché non ha avuto modo di seguire l'ex collega terminato il dating show di Maria De Filippi. A tale proposito, Curcio ha chiosato: "Non mi sembra una 19enne che spicchi chissà per quale dote". Secondo l'ex tronista, se gli autori del Grande Fratello Vip hanno "puntato" su Codegoni, probabilmente hanno visto qualcosa in lei.

'Si è un po' omologata'

Nel prosieguo, Samantha Curcio ha fatto sapere che non ha molto senso ciò che ha detto Sophie Codegoni. La ragazza, infatti, ha spiegato che svelerà all'interno del reality show i motivi per cui ha deciso di interrompere la relazione con Matteo Ranieri.

A detta di Samantha, dopo otto mesi non si può parlare di un argomento simile sul piccolo schermo: "Non ha argomenti". Ma non è tutto, l'ex tronista ritiene che la 19enne si sia un po' omologata alla massa dal punto di vista estetico.

Infine, Samantha Curcio ha sparato a zero sull'ingresso di Codegoni: "Non mi sembra una ragazza dalla quale prendere esempio".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, la campana si è detta pronta a ricredersi qualora Sophie riesca a stupire i telespettatori.

Sophie Codegoni criticata per le parole sull'ex

La favola d'amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si è interrotta qualche settimana dopo essere usciti da Uomini e Donne. In una recente intervista, l'ex tronista ha utilizzato delle parole piuttosto dure nei confronti dell'ex corteggiatore: "Mi ha lasciato lui perché non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente".

A detta della 19enne, il suo fidanzato lontano dai riflettori si sarebbe mostrato una persona completamente diversa. Sebbene Sophie abbia ammesso di non essersi innamorata di Matteo, ha confidato di essere rimasta delusa per come sono andate le cose.

Dopo l'addio con Ranieri, la 19enne è stata avvistata in compagnia di Fabrizio Corona. Tuttavia, la diretta interessata non ha mai confermato il flirt con l'ex re dei paparazzi.