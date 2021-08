Tra le coppie nate quest'anno nella casa del Grande Fratello Vip, vi è quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due continuano ad essere innamoratissimi anche fuori dalla casa più spiata d'Italia, dove il loro amore prosegue a gonfie vele. E, in queste ultime settimane, si sono rincorse delle voci sempre più insistenti, legate ad un possibile matrimonio in vista per la coppia del "Prelemi". Voci che trovano "conferma" da parte dello stesso Pierpaolo, che sui social ha rotto il silenzio a modo suo.

Dopo il GF Vip, Pierpaolo e Giulia pronti per il matrimonio?

Nel dettaglio, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, Giulia e Pierpaolo hanno dimostrato di avere le idee molto chiare sul loro futuro insieme.

I due non si sono lasciati neppure un solo momento, alternando le continue trasferte tra Roma e Milano (città dove vivono i due ex gieffini).

In vista del prossimo autunno, però, Pierpaolo aveva ammesso che la sua amata Giulia sarebbe diventata un po' più romana, dato che si sarebbe trasferita per periodi di tempo più stabili nella Capitale.

Una scelta dettata dall'amore ma anche da motivi lavorativi, dato che la giovane influencer sarà la nuova conduttrice del GF Vip Party, il programma web e social dedicato al reality show condotto da Alfonso Signorini, che quest'anno condurrà al fianco di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

La 'conferma' di Pierpaolo sull'ipotesi nozze con Giulia Salemi

Nelle ultime settimane le voci legate ad un possibile matrimonio in arrivo per la coppia composta da Giulia e Pierpaolo si sono fatte sempre più insistenti.

Secondo i bene informati, i due starebbero progettando in gran segreto il fatidico giorno del sì e quindi la loro idea sarebbe quella di convolare a nozze al più presto, per diventare marito e moglie.

Un'ipotesi che ha già mandato in tilt i numerosi fan della coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip e "confermata" sui social dallo stesso Pierpaolo.

In queste ore, infatti, non è affatto passato inosservato il "like" social che l'ex velino di Striscia la notizia, ha messo su Instagram ad un post in cui si parlava proprio del possibile matrimonio in arrivo tra lui e Giulia Salemi.

La nuova avventura tv di Pierpaolo Pretelli

Questa volta, quindi, sembrerebbe proprio che Pierpaolo abbia rotto il silenzio con un "mi piace" che sarebbe la conferma di quello che ad oggi sarebbe il progetto della coppia.

In attesa di scoprire se questo matrimonio verrà annunciato oppure no per i prossimi mesi, anche Pierpaolo si prepara al suo ritorno in tv.

Da venerdì 17 settembre sarà nel cast di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove avrà modo di ritrovare anche l'ex coinquilina, Stefania Orlando.