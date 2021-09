L'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore 6 ritorna su Rai 1 in onda a partire da lunedì 13 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata di questa nuova attesissima stagione.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno fin dal primo momento un po' di colpi di scena. Occhi puntati su Vittorio che si ritroverà a fare i conti con l'assenza di Marta, mentre intanto in città ci sarà il ritorno di Roberto Landi, che riapparirà dopo un lungo periodo di assenza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 13 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che nel corso della prima puntata di lunedì 13 settembre in onda alle 15.55 su Rai 1, si riapriranno ufficialmente le porte del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Per Vittorio non sarà facile ritornare di nuovo alla normalità, dato che dovrà fare i conti con l'assenza di sua moglie Marta, la quale ha scelto di stabilirsi in America per intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Conti, quindi, si ritroverà ad affrontare da solo la gestione del Paradiso e per lui non sarà facile lasciarsi alle spalle il forte sentimento che prova nei confronti di Marta.

Gabriella pronta a partire per tornare dal marito Cosimo

Tuttavia, proverà in tutti i modi ad andare avanti e si dedicherà anima e corpo al suo lavoro, creando la redazione del Paradiso Market, la prima rivista ufficiale del grande magazzino, che potrà contare su un editore d'eccezione: Umberto Guarnieri.

Inoltre la trama de Il Paradiso delle signore 6 in programma lunedì 13 settembre in tv, rivela che Gabriella annuncerà di voler portare a termine la sua ultima collezione per il grande magazzino di Conti, dopodiché partirà e lascerà Milano.

La donna, infatti, dopo averci riflettuto a lungo deciderà di raggiungere suo marito Cosimo a Parigi e quindi di stare al suo fianco.

Il ritorno di Roberto Landi e Tina Amato: anticipazioni Il Paradiso 6 di lunedì 13 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché l'attenzione dei vari protagonisti del Paradiso sarà catturata dall'arrivo dell'affascinante Roberto Landi.

Il grafico pubblicitario gay, amico di Vittorio, dopo un lungo periodo di assenza rimetterà piede a Milano e tornerà a collaborare proprio con Conti.

Roberto, però, non sarà l'unica new entry che debutterà nel corso della prima puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma lunedì 13 settembre.

Gabriella, infatti, si ritroverà ad accogliere la giovane Tina Amato: la sorella di Salvatore, dopo un lungo periodo di assenza in città, tornerà di nuovo dai suoi familiari e riprenderà la sua vita dal punto in cui l'aveva lasciata.