Brutte notizie in arrivo per tutti i fan della fiction spagnola Grand Hotel - Intrighi e passioni, che questa estate ha debuttato nella prima serata di Canale 5 riscuotendo una buona media dal punto di vista degli ascolti. A partire da domenica 12 settembre 2021, le nuove puntate della serie iberica con protagonista anche Megan Montaner non saranno più trasmesse in prime time. La fiction è stata sospesa per lasciare spazio al debutto anticipato di Scherzi a parte, che tornerà in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Cambia la programmazione di Grand Hotel su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Grand Hotel rivelano che quella di domenica 5 settembre è stata l'ultima puntata trasmessa, per questa estate, in prime time su Canale 5.

La fiction doveva giungere al termine il prossimo 12 settembre, ma non sarà così, dato che in casa Mediaset hanno scelto di anticipare di una settimana il debutto di Scherzi a parte, il varietà che quest'anno sarà condotto da Enrico Papi e che tornerà in onda su Canale 5 dopo un lungo periodo di assenza.

Per evitare lo scontro diretto con lo show Da Grande condotto da Alessandro Cattelan, Mediaset ha scelto di anticipare di una settimana il debutto di Scherzi a parte, togliendo spazio alla fiction spagnola.

La fiction sospesa dal prime time autunnale

Al momento, infatti, mancano 14 episodi per portare a termine la saga di Grand Hotel - Intrighi e passioni, che ha debuttato questa estate in prime time su Canale 5, riscuotendo una media di circa un milione e mezzo di spettatori, con uno share oscillante tra l'8 e il 10%.

Cosa ne sarà di questi episodi che mancano e che gli spettatori italiani della serie sperano di vedere in onda, così da poter assistere al gran finale di sempre della fiction?

Al momento, Grand Hotel è sospesa dalla prima serata di Canale 5, dato che dopo la cancellazione alla domenica sera non è prevista la messa in onda in nessun altro giorno della settimana o fascia oraria.

Le restanti puntate di Grand Hotel nel 2022 in tv?

Non sono previsti neppure appuntamenti in prime time su Rete 4 durante la stagione autunnale e quindi non si esclude che molto probabilmente le restanti puntate della fiction spagnola saranno trasmesse nel corso della prossima stagione estiva.

I nuovi episodi di Grand Hotel, quindi, potrebbero tornare in onda nell'estate 2022 con le ultime sette puntate da trasmettere su Canale 5, ognuna della durata di due episodi.

E le anticipazioni riguardanti i prossimi appuntamenti con la fiction rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, a partire dall'entrata in scena di Megan Montaner, che vestirà i panni dell'avvocatessa Maite.