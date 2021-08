Prosegue l'appuntamento con la serie spagnola Grand Hotel - Intrighi e passione, in onda anche domenica 5 settembre su Canale 5 con la tredicesima puntata, composta come sempre da due nuovi episodi. I colpi di scena non mancheranno e le anticipazioni sulle trame della fiction rivelano che ci sarà la scarcerazione di Donna Teresa, la quale però si ritroverà a dover pagare un prezzo "molto caro" per il suo ritorno alla libertà.

Anticipazioni Grand Hotel, tredicesima puntata: Teresa riconosce Andres

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla tredicesima puntata di Grand Hotel che sarà trasmessa il 5 settembre in prima serata su Canale 5, rivelano che nel corso del primo episodio dal titolo "Il Circolo degli Illuminati - Seconda parte", Donna Teresa prenderà una decisione importante.

La donna, infatti, accetterà di riconoscere Andres ma lo farà soltanto per un tornaconto personale.

Intanto Alicia, Julio e Ayala riusciranno a portare alla luce dei segreti a dir poco orribili, che potrebbero avere delle conseguenze del tutto inaspettate e inattese.

Teresa esce di carcere ma Diego la ricatta: anticipazioni Grand Hotel del 5 settembre

E poi, ancora, a seguire andrà in onda il secondo episodio dal titolo "L'ultima notte". Le anticipazioni sulla tredicesima puntata di Grand Hotel di domenica prossima, rivelano che in vista dell'ultima notte, Diego deciderà di aiutare Donna Teresa ad uscire di prigione e riassaporare così la libertà.

In cambio, però, il perfido Diego le farà pagare un prezzo a dir poco altissimo.

L'uomo, infatti, costringerà Teresa a cedergli il Grand Hotel e anche le sue miniere, fonti inesauribili di denaro per la donna.

In attesa di vedere in onda questa tredicesima puntata di Grand Hotel - Intrighi e passione in prima visione assoluta, resta da scoprire quello che sarà il destino della serie spagnola a partire dal prossimo 19 settembre.

In bilico il futuro della serie spagnola: sarà sospesa da Canale 5?

Al momento, infatti, mancano ancora un po' di episodi prima di giungere alla fine di questa saga ma, dal 19 settembre, su Canale 5 è previsto il debutto di Scherzi a parte.

Lo storico varietà Mediaset tornerà in onda nel dì di festa della rete ammiraglia, con la conduzione della new entry Enrico Papi, che sarà al timone di questa attesissima edizione.

Cosa ne sarà a quel punto della serie spagnola? Che fine farà nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset? Cambierà giorno di programmazione oppure sarà sospesa definitivamente? I fan di Grand Hotel sperano di poter vedere tutti gli episodi entro questa stagione estiva, ma la decisione finale Mediaset sarà resa nota soltanto nelle prossime settimane.