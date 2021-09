Tra i protagonisti di questo Grande Fratello Vip 6 vi sono Clarissa, Jessica e Lucrezia: le tre principesse di origine etiope che quest'anno sono state scelte da Alfonso Signorini come nuove concorrenti del reality show. Fino a questo momento le tre principesse non hanno parlato molto della loro famiglia, preferendo mantenere un certo riserbo. Tuttavia, a fare un po' di chiarezza sulla verità dei fatti, ci ha pensato il settimanale "Oggi", dove si legge che le tre non sarebbero delle vere principesse e che il loro padre si troverebbe in carcere.

Il padre delle tre principesse del GF Vip si troverebbe in carcere

Nel dettaglio, il settimanale fa sapere che attualmente il padre di Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè si troverebbe in prigione in Svizzera.

"Aklile Berhan Makkonnen Hailé Selassié, questo il nome del papà delle ragazze rinchiuse nella casa del GF Vip, è nel carcere di Lugano", scrive la rivista facendo sapere che l'uomo sarebbe stato arrestato in Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera, dove sarà trattenuto per almeno tre mesi nel carcere di Lugano.

Il motivo? A quanto pare sulla testa del padre delle tre concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, vi era un mandato di cattura internazionale per una truffa da ben 10 milioni di franchi.

Clarissa, Jessica e Lucrezia non sarebbero delle vere principesse

Questo significherebbe che, prima ancora che iniziasse l'avventura delle tre ragazze nella casa di Cinecittà, fossero già a conoscenza della drammatica situazione in cui si trovava il loro papà.

Ma non è finita qui, perché gli ultimi retroscena su questa delicata vicenda, rivelano che in realtà Clarissa, Jessica e Lucrezia non sarebbero neppure delle vere principesse, così come si sono presentate nella scheda di presentazione realizzata per il GF Vip 6.

A quanto pare, infatti, il padre delle tre ragazze sarebbe figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié.

Il vero nome del padre delle ragazze sarebbe Giulio Bissiri: pare, infatti, che sia riuscito a farsi modificare i documenti, al punto da passare come il terzo nella successione imperiale etiope e in questo modo acquisire il titolo nobiliare.

Si attende la versione dei fatti delle tre ragazze al Grande Fratello Vip

Il padre delle tre ragazze protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini, quindi, non sarebbe un vero e proprio nobile e di conseguenza Clarissa e le sue sorelle non sarebbero delle vere principesse, così come si sono presentate.

Una vicenda decisamente molto ingarbugliata che, tuttavia, potrebbe essere portata alla luce nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 6 in programma su Canale 5.

C'è da scommettere, infatti, che Signorini e gli autori del reality show, sicuramente non tralasceranno questo particolare e proveranno a far chiarezza sul conto delle tre (finte?) principesse.