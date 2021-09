L'ex di Uomini e donne Giorgio Manetti, è tornato single. L'uomo ha annunciato la fine della relazione con Caterina con la quale è stato fidanzato per quattro anni. Ne ha parlato su Nuovo TV dove non ha disdegnato di elogiare la dama Isabella Ricci e lanciare invece una stoccata a Gemma Galgani.

L'ex U&D Giorgio Manetti torna single: finita la storia con Caterina

Caterina sembrava la donna giusta per Giorgio, almeno sino a poco fa. L'ex cavaliere del Trono Over infatti, ha annunciato che la relazione con la compagna è terminata. I due fidanzati dal 2017, sembravano felici e sereni, ma evidentemente qualcosa è andato storto.

La notizia è apparsa sul settimanale Nuovo TV dove Manetti ha dichiarato di essere tornato single. Sul Magazine, oltre a parlare dell'addio a Caterina, Giorgio é tornato anche sull'argomento Uomini e donne. Come noto, il fiorentino ha, abbandonato da anni il dating show di Maria De Filippi e non ha nessuna intenzione di tornarci, anche ora che è tornato single.

Giorgio Manetti su Galgani: 'La Gemma che piaceva a me non c'è più'

Parlando proprio del programma che gli ha dato la notorietà, Giorgio Manetti é tornato a parlare della sua ex Gemma Galgani con la quale ebbe una relazione durata otto mesi. In riferimento alla dama torinese, l'ex cavaliere ha sottolineato che oggi come oggi non la corteggerebbe più.

Secondo Giorgio, Gemma non è più la donna che ha incontrato qualche anno fa e a tal proposito ha aggiunto: "Era una donna naturale in tutto e per tutto". Chiaro riferimento agli interventi estetici a cui si è sottoposta la dama in questi ultimi anni, non ultimo il ritocco al seno che tanto ha fatto discutere in queste ultime settimane.

Parlando proprio di questo, Manetti ha lanciato la sua stoccata alla sua ex storica: "Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale".

Giorgio corteggerebbe Isabella Ricci: 'Ha un grande charme'

Manetti ha le idee chiare su Gemma, la quale per il momento non ha replicato alle frecciate velenose del suo ex.

In attesa di una controffensiva della torinese, sempre su Nuovo TV Giorgio ha fatto intendere che per lui il capitolo Uomini e donne è chiuso ormai da anni. L'ex cavaliere non tornerebbe più nel programma, neppure se dovessero proporglielo. Messo in chiaro questo, Manetti ha però confessato che corteggerebbe volentieri la dama Isabella Ricci. Sembra che la dama romana abbia colpito molto l'ex cavaliere che su di lei ha dichiarato: "Ha un grande charme", aggiungendo che la dama romana non ha bisogno di ricorrere al chirurgo estetico. Isabella secondo Giorgio, è bella e affascinante così come è, e vive la sua età nel modo giusto, accettandosi. Al contrario di Gemma che, secondo Giorgio, vive ancora nell'adolescenza. Pertanto, Isabella potrebbe essere una donna da corteggiare.