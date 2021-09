Il Grande Fratello Vip finisce sotto attacco a poche settimane dal debutto della sesta stagione che sarà condotta come sempre da Alfonso Signorini.

In queste ultime ore, a puntare il dito contro il reality show ci ha pensato l'agente dei vip Lele Mora, che ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo, definendo il programma uno show per "morti di fame".

Duro attacco di Lele Mora al GF Vip di Alfonso Signorini

A poche settimane dal debutto del GF Vip 6 - la cui prima puntata sarà trasmessa lunedì 13 settembre in prime time su Canale 5 - arriva il duro attacco di Lele Mora che, intervistato dalla rivista Nuovo Tv, non le ha mandate a dire.

"Io non ci mando i miei artisti. Quello è uno show per morti di fame e di fama", ha sbottato il manager, precisando che i suoi assistiti non prenderanno mai parte al Reality Show di Canale 5 condotto.

Mora ha svelato anche un retroscena sul nuovo cast di questa sesta edizione, affermando che la produzione avrebbe chiesto ad una cantante molto famosa di partecipare e di mettersi in gioco tra le mura della casa di Cinecittà.

Il retroscena di Mora sul nuovo Grande Fratello Vip

"Io le ho detto: sei una donna di grande spessore, non hai niente da dire nella casa, cerca di essere la rockstar di sempre e il successo arriverà", ha dichiarato Mora senza però svelare il nome della famosa cantante che sarebbe stata contattata dalla produzione del reality show Mediaset.

In attesa di scoprire se arriverà la controreplica da parte di Alfonso Signorini alle parole di Mora, proseguono i preparativi per la sesta edizione della trasmissione.

Al momento si conoscono già i nomi di due concorrenti ufficiali. Si tratta innanzitutto di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo e star della lirica italiana, la quale ha ammesso di voler partecipare a quest'edizione per mettersi in gioco e per portare il suo mondo all'interno della casa.

Chi entra nella casa del Grande Fratello Vip 6 e chi no

La seconda concorrente di cui è stata svelata l'identità è Sophie Codegoni, conosciuta al pubblico di Uomini e donne per la sua partecipazione come tronista nel corso della passata edizione del dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

E poi, ancora, tra i nomi emersi di recente c'è quello di Miriana Trevisan, mentre Sandra Milo ha rivelato che non prenderà parte al GF Vip 6.

"Io nella casa? No, grazie. Ho molto di meglio da fare", ha dichiarato l'attrice, mettendo così a tacere i rumors sul suo conto.