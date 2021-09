Il Grande Fratello Vip 6 è pronto a tornare in onda su Canale 5. Il cast dei nuovi concorrenti è stato scelto dal padrone di casa Alfonso Signorini e dai suoi autori e tra questi figura anche il nome di Aldo Montano. L'ex campione olimpico si metterà in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia e, in una intervista concessa prima del suo ingresso ufficiale, ha forse involontariamente spoilerato anche quella che sarà la data ufficiale in cui è prevista la messa in onda della finalissima di quest'anno.

Il ritorno del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip 6 andrà in onda da lunedì 13 settembre su Canale 5 e anche quest'anno è confermato il doppio appuntamento settimanale.

Oltre alla puntata del lunedì, si aggiungerà quella del venerdì sera (a partire dal 17 settembre) e così si riaccenderà la sfida tra il reality di Signorini e Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti.

Tra i nuovi concorrenti che sono stati scelti quest'anno per la sesta edizione del GF Vip, spicca anche il nome di Aldo Montano, che tornerà in televisione dopo un lungo periodo di assenza, visto che fino a poche settimane fa è stato impegnato alle Olimpiadi.

L'ex fidanzato di Antonella Mosetti e di Manuela Arcuri, in una recente intervista ha spoilerato quella che (al momento) sarebbe la data prevista per la messa in onda della finalissima di questa sesta edizione.

Aldo Montano spoilera quando ci sarà la finale

"La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare", ha dichiarato Montano, confermando di fatto che anche quest'anno, la produzione ha fissato la data della finalissima tra tre mesi, anche se tutto potrebbe cambiare.

Come è già successo lo scorso anno, il GF Vip infatti potrebbe mutare la durata di messa in onda su Canale 5: il reality show, infatti, potrebbe andare avanti a oltranza ancora per diversi mesi, ma tutto dipenderà anche da quello che sarà il verdetto auditel di questa sesta edizione.

In merito alla sua partecipazione, Montano ha anche svelato che la "decisione" finale è stata presa da sua moglie, che lo avrebbe convinto a partecipare al reality show di Canale 5, condotto da Signorini.

Il retroscena di Aldo Montano sul suo ingresso al GF Vip 6

"È stata mia moglie Olga a spedirmi al GF Vip a calci nel sedere: io ero titubante", ha ammesso Montano che avrà così la possibilità di rimettersi in gioco e soprattutto di tornare al centro dell'attenzione mediatica.

Tra gli altri concorrenti di questa sesta stagione del reality show Mediaset, spiccano anche due ex volti di Uomini e donne, che potrebbero assicurare scintille tra le mura domestiche di Cinecittà.

Trattasi dell'ex tronista Sophie Codegoni e di Soleil Sorge, la quale in passato ha preso parte anche all'Isola dei famosi sempre sulle reti Mediaset.