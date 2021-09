La coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita al centro del clamore mediatico. Sul web è diventato virale un video, in cui Serena Rossi viene "snobbata" dalla cantante sudamericana. Nel dettaglio, JLo ha scambiato qualche parola con la madrina dell'evento, ma quando è stata raggiunta dal suo compagno ha smesso di considerare l'attrice campana.

L'episodio incriminato

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno incantato il Festival del Cinema di Venezia. Nella serata di venerdì 10 settembre, al party serale Serena Rossi - madrina dell'evento - si è avvicinata per scambiare due chiacchiere con gli ospiti.

In un primo momento la cantante sudamericana ha rivolto le sue attenzioni all'attrice partenopea. Successivamente, quando è stata raggiunta dal compagno, JLo ha letteralmente snobbato Serena Rossi. Nel video presente sul web, si vede la madrina allontanarsi dalla coppia in quanto si è sentita come il "terzo incomodo".

La reazione del web

L'atteggiamento della coppia non è passato inosservato ad alcuni utenti. In molti si sono schierati dalla parte di Serena Rossi, tanto da attaccare Jennifer Lopez e Ben Affleck. Un utente ha chiosato: "JLo l'ha snobbata. Serena sei stupenda". Un altro utente, ha spiegato che se vieni invitato ad un evento come il Festival del Cinema di Venezia è il minimo dedicare qualche attenzione in più alla madrina della manifestazione.

Come se non bastasse, l'utente ha sostenuto che la cantante sudamericana abbia solamente "squadrato" da testa a piedi Rossi. A tale proposito, il follower ha attaccato JLo: "Che caduta di stile".

Tra i vari commenti, un utente ha attaccato anche l'attore di Hollywood. A detta del ragazzo, Ben e Jennifer sembravano due ragazzini adolescenti: "Non riescono a staccarsi neanche quel minimo per scambiare due parole di cortesia con la madrina".

Il messaggio di Morali-Favoloso

Nei giorni scorsi, a finire al centro delle polemiche erano stati Elena Morali e Luigi Favoloso. A finire sotto accusa, è stato il look scelto dalla coppia per arrivare in Laguna e durante la sfilata. L'imprenditore campano è arrivato a Venezia con pantaloni neri e una camicia verde fosforescente.

Sul Red Carpet invece, a fare scalpore è stata la 31enne bergamasca: Elena ha deciso di indossare metà hijab. In seguito alle polemiche scaturite su Twitter sul look, Favoloso ha deciso di spiegare come sono andate le cose.

L'imprenditore ha sostenuto che Morali ha lanciato un messaggio di libertà: "Arriverà un giorno, in cui in ogni angolo del mondo, le donne potrano scegliere". Come spiegato da Favoloso, la sua compagna ha potuto decidere di indossare metà body e metà hijab mentre alcune donne non possono scegliere.