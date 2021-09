Cresce l'attesa per il debutto del Grande Fratello Vip 6. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini debutterà lunedì 13 settembre con la messa in onda della prima puntata serale di questa attesa edizione. Anche quest'anno, però, Mediaset ha deciso di puntare sul doppio appuntamento settimana con il reality show che andrà in onda anche di venerdì sera. Le prime due puntate saranno dedicate, come da tradizione, all'ingresso in casa dei nuovi concorrenti, divisi in due gruppi diversi.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6 del 13 e 17 settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip 6, rivelano che lunedì 13 settembre si partirà con la prima attesa puntata in onda in diretta su Canale 5 subito dopo Paperissima Sprint.

Il primo raddoppio è previsto già venerdì 17 settembre, quando sempre in prime time ci sarà spazio per la seconda puntata di questa sesta edizione.

Di venerdì sera, Signorini e i nuovi "Vipponi" dovranno vedersela contro il talent show Tale e quale Show, condotto da Carlo Conti, che quest'anno accoglie nel suo cast anche ex volti della passata edizione del GF Vip (tra cui Pierpaolo Pretelli).

I concorrenti divisi in due gruppi: ecco chi entra nella prima puntata del 13 settembre

In attesa di scoprire come si evolverà la sfida auditel tra i due programmi Rai-Mediaset, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che gli ingressi dei concorrenti saranno divisi in due, dato che non tutti entreranno nel corso della prima puntata in programma lunedì sera su Canale 5.

Durante la prima puntata di lunedì sera, ci sarà spazio per l'arrivo in casa di: Manila Nazzaro, Alex Belli, Amedeo Goria, Carmen Russo, Ainett Stephens, Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani e Soleil Sorge.

Il secondo gruppo di concorrenti, invece, varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip 6, in programma venerdì 17 settembre.

La seconda puntata del GF Vip il 17 settembre: ecco chi entrerà

Tra quelli che faranno parte del secondo gruppo di inquilini figurano: Andrea Casalino, Jo Squillo, Sami Youssef e l'ex tronista di Uomini e donne, Sophie Codegoni.

Resta da capire, invece, quando entreranno gli altri concorrenti previsti per questa sesta edizione del reality show Mediaset, tra cui Davide Silvestri, Aldo Montano e Nicola Pisu.

Nel corso delle prime due puntate ci sarà modo anche per conoscere meglio i nuovi inquilini di Cinecittà attraverso delle schede di presentazione ad hoc.

Spazio anche alla presentazione della nuova casa che, quest'anno, è stata completamente rimodernata e potrà contare su un'area soggiorno decisamente più spaziosa e sulla novità denominata "Love Boat".