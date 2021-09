Dopo una settimana di convivenza forzata, al Grande Fratello Vip 6 nascono le prime simpatie e antipatie. Come mostra un video pubblicato su Twitter, le principesse etiopi hanno escogitato una strategia contro Soleil Sorge. Dopo lo scontro avvenuto tra Jessica Selassié e la 27enne, Clarissa e Lulù hanno cercato di dare un consiglio alla sorella su come comportarsi.

Il consiglio

Su Twitter, sono apparsi alcuni video in cui vengono mostrate le sorelle Selassié nel salotto della casa più spiata d'Italia. Clarissa, Lulù e Jessica hanno parlato dell'atteggiamento di Soleil Sorge.

Nel mezzo della clip, le sorelle hanno cominciato a parlare in inglese per non farsi sentire da telespettatori e "vipponi". Nel corso del discorso, le concorrenti hanno messo in atto una vera e propria strategia contro l'influencer italo-americana.

In particolare, Clarissa si è rivolta a Jessica: "Non andare contro Soleil, è più forte di noi". Secondo la giovane, all'interno della casa tutti si mostrano carini verso la 27enne, ma non tutti nutrirebbero simpatia verso Soleil. Insomma, il consiglio di Clarissa a Jessica è stato quello di fare buon viso a cattivo gioco con la coinquilina: "Non diamo soddisfazione alle persone che ci odiano". Inoltre, Clarissa ha invitato la sorella ad attendere che sia Soleil a mostrarsi per la persona che è.

La versione di Jessica

Dopo avere ascoltato attentamente Clarissa, Jessica ha sostenuto di non temere nessuno. La diretta interessata ha chiosato: "Sui social la odiano tutti". Sebbene Jessica abbia compreso il discorso della sorella, ha confidato di non essere una persona che incassa, preferendo dire sempre ciò pensa. Nel momento in cui lo scontro tra le due dovesse essere affrontato nella diretta di venerdì 24 settembre, Jessica ha precisato che vorrà fornire la sua versione dei fatti.

Per chi non avesse seguito, Jessica e Soleil hanno discusso per le pulizie in casa. La principessa etiope ha sostenuto che ci sono alcune zone della casa poco curate. Per avere una maggiore igiene, la diretta interessata ha invitato tutti a tenere ordinata l'abitazione. A fare eco a Jessica, ci ha pensato Manila Nazzaro, che si è scagliata contro Tommaso Eletti.

Miriana Trevisan contro Soleil

A gettare ulteriori ombre su Soleil Sorge ci ha pensato anche Miriana Trevisan. La showgirl, parlando con le sorelle Selassié, ha cercato di metterle in guardia: "Il mio agente mi ha detto di non fidarmi di Soleil". Come spiegato da Miriana, il suo manager è lo stesso di Gianmaria Antinolfi. Dunque, ha avuto modo di conoscere Sorge. L'impressione, all'interno del Grande Fratello Vip, è che la casa sia spaccata in due fazioni dopo la discussione avuta da Soleil con Gianmaria: da un lato c'è chi sostiene la 27enne mentre dall'altra c'è chi si è schierato con l'imprenditore campano.