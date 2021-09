Prende forma il cast del Grande Fratello Vip 6, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre in prime time su Canale 5.

In questi giorni, sulle pagine social del programma, sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti scelti per la sesta edizione, e tra questi spicca anche quello di Soleil Sorge, ex volto di Uomini e donne. Immediata la reazione del web, che ha sbottato contro la sua presenza nel cast del programma Mediaset.

Soleil ufficializzata come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6

Dopo giorni di indiscrezioni e rumors, è stata confermata anche la presenza di Soleil Sorge nel cast del prossimo Grande Fratello Vip 6. L'ex protagonista di Uomini e donne, in passato anche naufraga all'Isola dei famosi, avrà l'opportunità di mettersi in gioco e di farsi conoscere.

Gli autori puntano molto sulla sua presenza, come testimonia anche la didascalia che hanno scelto sui social per annunciare la sua partecipazione. "Creare scompiglio è il suo mestiere", hanno scritto sulla pagina Instagram del Grande Fratello Vip 6, con tanto di emoticon che raffigura una corona, quella che verrà posta sul capo della modella 27enne.

I fan del reality non gradiscono la presenza di Soleil

Peccato, però, che l'annuncio di Soleil come nuova concorrente del GV Vip 6 abbia già scatenato un vespaio di polemiche, infatti sui social è esplosa la bufera.

In molti hanno puntato il dito contro Soleil e contro la scelta della produzione di puntare su di lei per la sesta edizione del reality show, in onda dal 13 settembre con la consueta doppia puntata settimanale su Canale 5 in prime time.

"Onestamente, questa tizia potevate proprio evitarvela. Cosa ha da raccontare oltre al nulla cosmico?", ha scritto polemicamente l'esperto di gossip Amedeo Venza, che non ha gradito la presenza nel cast dell'ex volto di Uomini e donne.

Bufera social per Soleil Sorge nella casa del GF Vip 6

"Tutte le galline di Uomini e donne", ha scritto invece un altro fan del GF Vip, riferendosi al fatto che un'altra concorrente già confermata per questa sesta edizione è Sophie Codegoni, l'ex tronista della passata edizione del programma di Maria De Filippi.

"Già rovinato questo Grande Fratello", ha scritto invece un altro utente social, il quale non ha apprezzato la scelta di dare spazio a Soleil all'interno della casa.

"Mai sopportata. Questo GF mi sta già antipatico", ha affermato un altro utente del web, mentre qualcun altro ha sottolineato il fatto che si tratti di una "minestra riscaldata".