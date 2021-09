Drammatici momenti caratterizzeranno le prossime puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di seguire prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato provenienti dalla Spagna raccontano che Laura Alonso tenterà di uccidere Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) soffocandolo con un cuscino, ma qualcosa andrà storto.

Una vita: Felipe perde dieci anni di ricordi

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate in onda in prima visione tv, annunciano che la vita di Felipe sarà in pericolo. Tutto inizierà quando Laura accetterà di far del male all'avvocato, dopo che Velasco la minaccerà con una serie di ritorsioni nei confronti di Lorenza, la sorella disabile.

La domestica, a questo punto, servirà un bicchiere d'acqua avvelenata al marito di Genoveva, ma colta dai sensi di colpa allerterà subito i soccorsi.

Purtroppo le condizioni di Alvarez Hermoso appariranno subito disperate, visto che sbatterà la testa sullo spigolo del letto in seguito al malore dovuto all'avvelenamento. Per questo motivo Felipe trascorrerà molto tempo in coma, mentre Velasco cercherà di convincere Laura a finire il suo "lavoro".

L'avvocato riaprirà gli occhi, anche se avrà perso gli ultimi dieci anni di ricordi, tanto da credere che il suo amico Ramon abbia ucciso Celia. Genoveva (Clara Garrido), invece, approfitterà di questo momento per avvicinarsi a suo marito, visti i dissidi dell'ultimo tempo.

Velasco organizza un piano per uccidere il rivale

Nelle prossime puntate di Una vita, la vicinanza ritrovata tra Felipe e Genoveva susciterà la gelosia di Javier, il quale diventerà sempre più minaccioso, visto che verrà nuovamente respinto da Salmeron. Così, a questo punto, cercherà di affrettare l'uccisione del suo rivale, puntando sul legame protettivo che lo unisce a Laura.

Il losco legale organizzerà un piano per uccidere Felipe, ancora convalescente in un letto d'ospedale. L'uomo, infatti, farà in modo che Genoveva torni precipitosamente a casa, fingendo una rapina. Uno stratagemma per permettere a Laura di porre fine all'esistenza di Alvarez Hermoso.

Genoveva evita che Laura soffochi Alvarez Hermoso con un cuscino

Tuttavia il piano non andrà per il verso giusto, in quanto Genoveva ritornerà appena in tempo per evitare uno spargimento di sangue. La dark lady, infatti, eviterà che Felipe Alvarez Hermoso venga soffocato da Laura con un cuscino. Di lì a poco si scatenerà un pericoloso scontro tra le due donne, che avrà dei risvolti del tutto inaspettati.